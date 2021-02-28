«Гамлет» с Евгением Мироновым и музыкой Шостаковича с Башметом как классика

Идея заключалась не только в том, чтобы соединить слово Шекспира и музыку Шостаковича, в конце концов, это уже блистательно сделал Козинцев в фильме 1967 года с Иннокентием Смоктуновским.

«В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу, если я что-то не договариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот. Сочетание музыки и слова, я надеюсь, даст некий эффект, который не происходит ни в кино, ни в драматическом спектакле – возможность с одной стороны объемно, а с другой сконцентрировано показать трагизм всей этой истории. В таком сжатом музыкально-поэтическом рассказе для меня как артиста стоит непростая задача: коснуться каждого из персонажей, войти на некоторое время в образ, тут же выйти и войти в другой, при этом находясь в партнерстве с гениальной музыкой Шостаковича».



Юрий Башмет и «Новая Россия»

Выглядело это так. Оркестр «Новая Россия» занимает всю сцену, оставив спереди немного места для Евгения Миронова, который то и дело встает со стула и произносит монологи и диалоги разных героев пьесы, а затем снова садится и слушает Шостаковича. Никогда музыка и слово не соединяются, это важно и ценно. Третье измерение создает видеозадник, на который проецируются не только крупный план актера, но и имена героев, за которых читает Миронов, и фрагменты пьесы. Яркая, совершенно нефоновая музыка Шостаковича создает действо, которое катализирует выведенный на экран текст Шекспира, и это главная изюминка этого спектакля-концерта.

Режиссером выступила Марина Брусникина, и ее работа столь отточенна и виртуозна, что в режиме такого черно-белого минимализма сразу даже не понимаешь, где она. А она вот: сконцентрировать страсти «Гамлета» без пересказа всего сюжета точечно, тут Евгений Миронов обыденно говорит о страшных вещах, а тут Шостакович рвет и мечет, а тут титры с фрагментами подчеркивают Шостаковича и продолжают сюжетную линию заодно.

Это удивительно стильный и тонкий спектакль. Гений Шостаковича в том, что он написал по сути самодостаточную музыку — ее слышишь, и понимаешь, что там в пьесе происходит. Именно поэтому Козинцев даже в двухсерийный фильм не смог вместить и четверти написанной Шостаковичем музыки, она силовая, она перетягивает внимание на себя. Но ноты-то остались… Кроме того, в партитуру включена музыка Шостаковича для спектакля «Гамлет» режиссера Николая Акимова в Вахтанговском театре 1932 года, и любопытно сравнивать молодого и зрелого Шостаковичей. Стоит отметить, что молодой был не столь яростен, и клал краски не столь жирными мазками, скорее видел романтику в этой трагедии. А поздний бушует по полной, при этом в его музыке слышатся то и дело отсылки к собственным симфониям и пьесам.

А что Евгений Миронов? Он сделал почти невозможное (и что не до конца получилось у него в спектаклях с Питером Штайном и Робертом Лепажем), - он проговорил весь шекспировский текст ровным нормальным голосом. Он добился абсолютной естественности речи для текста, который никто не умеет произносить естественно. Никакого пафоса, никаких закатываний глаз и рыков. Такое удалось увидеть впервые, по крайней мере автору этого текста. Ведь и текст Шекспира, и переводы Пастернака или Лозинского чудовищно тяжелы для обыденной речи! Попробуйте просто сказать: «Кто ты, без права в этот час ночной Принявший вид, каким блистал, бывало, Похороненный Дании монарх? Я небом заклинаю, отвечай мне!». Если английский язык еще склонен к некоторой аффектации и напыщенности, то русский — нет. Посмотрите, например, как напыщенно на наше ухо звучит текст на английском в исполнении отличного чтеца Саймона Кэллоу с оркестром БСО.

Тысячи русских актеров бьются с этой проблемой столетиями. Евгений Миронов сделал это.

Надеюсь, что когда-нибудь этот спектакль выйдет на видео, и станет учебником того, как играть Шекспира на русском языке.

«Новая Россия» под дирижерской палочкой самого Юрия Башмета звучит стабильно, хотя некоторые огрехи в духовой секции случаются. Вытягивают на себе все струнные, как всегда, так что Шостакович прозвучал достойно. И, слава Богу, музыку к «Гамлету» играют довольно часто, причем ведущие оркестры страны. Она не уходит с концертных сцен.

Вадим ПОНОМАРЕВ