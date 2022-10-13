МГАСО и Александр Гиндин сыграют «Лист Project»

Величайший дар артиста и композитора Ференца Листа на протяжении полувека приковывал к себе умы гениев и рядовых слушателей. О Листе говорили и писали Гейне и Гюго, Бальзак и Жорж Санд, Шуман, Берлиоз и Вагнер.



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Идея «Лист Project» появилась у Александра Гиндина после приобретения полного собрания сочинений Ференца Листа в 32 томах, в котором пианист обнаружил как широко известные произведения, так и сочинения редко или никогда не исполнявшиеся на московской сцене. В концерт-диптих вошло двенадцать опусов, из которых шесть представляют собой оригинальные сочинения Листа, и шесть – транскрипции произведений других авторов.

В «Лист Project» прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, «De Profundis» для фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, «Гексамерон», «Лелио» Гектора Берлиоза и Ференца Листа и «Totentanz» («Пляска смерти»).

Александр Гиндин: «Ференц Лист – мой ближайший друг и кормилец, с музыкой которого я живу с самого детства. В полном собрании сочинений Листа 32 тома. Из них 15 томов – оригинальные произведения, и 17 томов – транскрипции произведений других авторов. Из чего напрашивается вывод, что Лист был человеком очень широким, щедрым на музыку и на идеи. У Листа удивительный позитив, жизнелюбие. Даже, когда он пишет «Пляску смерти», все равно она полна жизни. Лист победил смерть, написав на нее музыкальные вариации. Благодаря позитиву Листа, я очень люблю исполнять его музыку. Подобный проект я не сделал бы ни с одним другим композитором. В программе много раннего Листа, и во время работы над произведениями я заметил, что у Листа - три «национальных лица». Есть «немецкий Лист», который в чем-то похож на Шуберта или раннего Шумана, есть «итальянский Лист», который суть исторического продолжение belcanto и оперной красоты, и есть «венгерский Лист» с виртуозными рапсодийными историями. Эти три персонажа абсолютно независимы, они складываются в одно творческое человеческое целое, и получается удивительный симбиоз. Я не могу найти ни одного подобного композитора, который мог бы трансфигурировать разные стили музыки во что-то единое целое».

Дирижёр Николай Цинман: «В программу «Лист Project» войдут как сверхпопулярные сочинения Ференца Листа, так и те, которые вы услышите впервые, по крайней мере «вживую». Все произведения очень красивые, но некоторые из них я жду с особым трепетом и предвкушением. В программе прозвучит широко известный Первый концерт Листа очень яркий, очень мощный. А также его Третий концерт, который по хронологии написания является первым, и который несколько лет назад был собран буквально по кусочкам рукописей со всего мира. Это – очень искреннее, очень наивное, в самом высоком смысле сочинение. Одна из его тем напоминает Свадебный марш Мендельсона, другая – предвосхищает известную Бурлеску для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса. Очень интересно контрастное сочетания в одной программе гротескной и брутальной «Пляски смерти» со светлым и благородным псалмом De Profundis».

Несколько слов о произведениях, вошедших в программу «Лист Project»:





Концерт №3 для фортепиано с оркестром был написан в 1839 г. После смерти Листа автографы партитуры были взяты на память его учениками, и вместе с ними разошлись по пяти континентам. До 1989 г. сочинение не было известно. Лишь с развитием сети Интернет концерт был идентифицирован и собран Джеем Розенблаттом. Концерт малоизвестен, не входит в широко распространенный репертуар пианиста. 18 октября 2022 г. состоится его московская премьера.

De Profundis ( «Из глубины») для фортепиано с оркестром – инструментальный псалом, написанный Листом под впечатлением от прочтения 129 псалма Давида. Созданное в форме фортепианного концерта произведение не было завершено композитором – Лист встретил Мари д'Агу, работа над псалмом отошла на второй план, а затем и вовсе была заброшена. Впоследствии Лист более не возвращался к De Profundis. Новизна идей, фактуры и языка ошеломляет, с учетом того, что на момент написания «De Profundis» Листу было чуть больше 20 лет.

Концерт №1 для фортепиано с оркестром – одно из самых известных и наиболее часто исполняемых произведений Листа. Был завершен в 1849 году, премьера прошла в Веймаре, солировал автор, дирижером выступал Гектор Берлиоз.

«Гексамерон» (Большие вариации на тему марша из оперы «Пуритане» Беллини) – говоря современным языком, проект, продюсером и художественным руководителем которого выступил Лист. «Гексамерон» - уникальное произведение в мировой музыкальной литературе, созданное шестью авторами. Совместная композиция для фортепиано соло состоит из шести вариаций на тему «Марша пуритан», а также вступления, соединяющих интермедий и финала. «Гексамерон» был создан как благотворительный проект для поддержки нуждающихся итальянцев по заказу принцессы Бельгийозо. К работе над проектом Лист пригласил выдающихся пианистов своего времени - Фредерика Шопена, Карла Черни, Анри Герца, Иоганна Петера Пиксиса и Сигизмонда Тальберга. Кульминацией концерта стала фортепианная «дуэль» между Листом и Тальбергом за звание «Величайшего пианиста мира». Принцесса Бельгийозо подвела итог дуэли: «Тальберг – первый пианист мира, Лист уникален». Позднее Лист создал инструментовки пьесы для фортепиано с оркестром и для двух фортепиано. «Гексамерон» официально считается самым виртуозным произведением XIX века, потому его редко исполняют.

«Лелио, или Возвращение к жизни» было задумано Гектором Берлиозом как продолжение «Фантастической симфонии». Музыкальная фантазия призвана преодолеть несчастья отвергнутой любви и вернуть композитора к жизни. Ференц Лист создал транскрипцию для произведения своего друга.

«Totentanz» («Пляска смерти») – одно из наиболее любимых пианистами мира произведений Листа. Идея парафразы на григорианский хорал «Dies irae» пришла Ференцу Листу во время прослушивания «Фантастической симфонии», на премьере которой он присутствовал. Лист работал над «Пляской смерти» более 10 лет, она была исполнена в 1865 в Гааге учеником Ференца Листа Гансом фон Бюловым, которому Лист посвятил сочинение. Навеянная фреской «Триумф смерти» Буонамико Буффальмакко и посещением парижских больниц, тем не менее «Пляска смерти» несет в себе жизнеутверждающий посыл.

В программе «Лист Project» найдет музыкальное воплощение сложный рельеф жизни Ференца Листа, синусоида взлетов и кризисов, и абсолютная неповторимость творческого пути композитора.

Александр Гиндин подчеркивает, что некоторые произведения Листа, вошедшие в программу, являются «трансформерами» – исполнитель может собрать их в разном порядке и по-своему интерпретировать. Гиндин работал над «Лист Project» более полугода и признается, что сыграть целую программу из произведений Ференца Листа – тяжелый физический труд: «Я делаю это впервые, половина этих произведений для меня новые. В вечер 18 октября все произведения должны быть в равной степени у меня в голове, в руках, в сознании. «Лист Project» – уникальная история, серьезное культурное событие. Я не скрываю того, что я очень этим горжусь. «Лист Project» - это не только интересно, но и имеет огромное значение с точки зрения отечественной исполнительской культуры. Этот концерт – настоящее музыкальное событие сезона.»