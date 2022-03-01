Вокальная феерия и 30-летие «Солистов Москвы» в Сочи

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На фестивале Башмета удалось послушать лучших молодых вокалистов и внезапный концерт «Солистов Москвы» из-за отмены приезда итальянского ансамбля «Il Giardino Armonico» по понятным причинам.

Абсолютным открытием стал узбекский бас Жасур Хайдаров
Абсолютным открытием стал узбекский бас Жасур Хайдаров

Абсолютным открытием стал узбекский бас Жасур Хайдаров, который учится в Гнесинке и уже поет в «Геликоне». Ему всего 20 лет, и арию Лепорелло он спел так, будто это само собой разумеется. Невероятный природный голос, уже прилично ограненный. Там есть еще, чего чистить, но природный талант невероятный. В дуэте с грузинской меццо Мариной Русеишвили в «Итальянке в Алжире» Россини он был еще более убедителен. Сопрано Мария Мальцева, студентка МГК и Conservatorio Luca Marenzio (Италия), и обладательница 3 премии ХIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой очень грудным прочувствованным голосом пропела речитатив и арию Иоланты Чайковского.

Сопрано Мария Мальцева
Сопрано Мария Мальцева

Вместо запланированного Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Сезара Альвареса по понятным причинам певцам аккомпанировали концертмейстеры Малашенко, Григорьева и Дмитриева, - и вряд ли кто-то заметил эту подмену. Настолько блистательными они была аккомпаниаторами. Чутко и внимательно. Высший пилотаж. Зрители это редко подмечают, но тут просто невозможно было не отметить.

Узбекский тенор Рустам Буребоев
Узбекский тенор Рустам Буребоев

Еще один узбекский тенор Рустам Буребоев, тоже студент Гнесинки и Центра оперного пения имени Вишневской, прочувствованно спел романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Доницетти. Сопрано из Северной Осетии Амалия Калаева исполнила довольно невзрачную арию Герды из «Истории Кая и Герды» Баневича, но была очень искренна.

Бас-баритон Михаил Бирюков и сопрано Полина Пелецкая спели дуэт Дон Жуана и Церлины очень старательно, но чуда не случилось. Стоит все-таки учитывать, что артисты встретились тут в Сочи под надзором руководителя главы МОП Большого театра Дмитрий Вдовина, и многие впервые увидели друг друга именно здесь. Мария Калинина, штатная солистка «Геликона», весьма достойно спела романс Судзель из оперы «Друг Фриц» Масканьи. Бирюков же подтвердил свой уровень в третьем романсе Демона Рубинштейна.

Баритон Семен Антаков
Баритон Семен Антаков

Речитатив и ария Графа из «Свадьбы Фигаро» Моцарта у баритона Семена Антакова, студента Ростовской консерватории и солиста Ростовского музыкального театра, получилось на редкость технично и крепко. Прекрасное выступление. Баритон Дмитрий Рыдаев немного переборщил со страстями в речитативе и особенно Каватине Валентина из «Фауста» Гюго. А вот сопрано Кристина Пономарева, хотя и не совсем смогла войти в поэтику «Луизы» Шарпантье, прекрасно прозвучала в верхних регистрах, это было восхитительно.

Баритон Ришат Решитов
Баритон Ришат Решитов

Солист ГАБТ им. Навои баритон Ришат Решитов внушительно пропел речитатив и арию Грязного из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова. Прекрасно обработанный голос. Солист МОП Большого театре Никита Волков прочувствованно исполнил арию Фиеско из оперы «Симон Бокканегра» Верди. Не менее прекрасен был Илья Легатов в сарсуэле Соросабаля. Бурные аплодисменты просвещенной публики.

«Солистам Москвы» - 30 лет, и это надо отпраздновать. Они так и сделали, заменив не прилетевший итальянский ансамбль «Il Giardino Armonico». Программа «Вокруг света за 80 минут» включила достаточно не очевидные современные произведения. Пианистка Ксения Башмет сыграла максимально смурно концерт для фортепиано и струнных Шнитке. А затем «Солисты Москвы» сыграли свои коронки: Элегию памяти Самарина Чайковского, «Отражения» Кузьмы Бодрова, вариации 24-го Каприса Паганини в стиле Чайковского, Бетховена, Брамса, Прокофьева и Берга. Затем и нетленки: Ноктюрн Чайковского и дивертисмент ре мажор Моцарта. Сыграли уверенно и тонко.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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