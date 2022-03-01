Вокальная феерия и 30-летие «Солистов Москвы» в Сочи



Абсолютным открытием стал узбекский бас Жасур Хайдаров

Абсолютным открытием стал узбекский бас Жасур Хайдаров, который учится в Гнесинке и уже поет в «Геликоне». Ему всего 20 лет, и арию Лепорелло он спел так, будто это само собой разумеется. Невероятный природный голос, уже прилично ограненный. Там есть еще, чего чистить, но природный талант невероятный. В дуэте с грузинской меццо Мариной Русеишвили в «Итальянке в Алжире» Россини он был еще более убедителен. Сопрано Мария Мальцева, студентка МГК и Conservatorio Luca Marenzio (Италия), и обладательница 3 премии ХIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой очень грудным прочувствованным голосом пропела речитатив и арию Иоланты Чайковского.



Сопрано Мария Мальцева

Вместо запланированного Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Сезара Альвареса по понятным причинам певцам аккомпанировали концертмейстеры Малашенко, Григорьева и Дмитриева, - и вряд ли кто-то заметил эту подмену. Настолько блистательными они была аккомпаниаторами. Чутко и внимательно. Высший пилотаж. Зрители это редко подмечают, но тут просто невозможно было не отметить.



Узбекский тенор Рустам Буребоев

Еще один узбекский тенор Рустам Буребоев, тоже студент Гнесинки и Центра оперного пения имени Вишневской, прочувствованно спел романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Доницетти. Сопрано из Северной Осетии Амалия Калаева исполнила довольно невзрачную арию Герды из «Истории Кая и Герды» Баневича, но была очень искренна.

Бас-баритон Михаил Бирюков и сопрано Полина Пелецкая спели дуэт Дон Жуана и Церлины очень старательно, но чуда не случилось. Стоит все-таки учитывать, что артисты встретились тут в Сочи под надзором руководителя главы МОП Большого театра Дмитрий Вдовина, и многие впервые увидели друг друга именно здесь. Мария Калинина, штатная солистка «Геликона», весьма достойно спела романс Судзель из оперы «Друг Фриц» Масканьи. Бирюков же подтвердил свой уровень в третьем романсе Демона Рубинштейна.



Баритон Семен Антаков

Речитатив и ария Графа из «Свадьбы Фигаро» Моцарта у баритона Семена Антакова, студента Ростовской консерватории и солиста Ростовского музыкального театра, получилось на редкость технично и крепко. Прекрасное выступление. Баритон Дмитрий Рыдаев немного переборщил со страстями в речитативе и особенно Каватине Валентина из «Фауста» Гюго. А вот сопрано Кристина Пономарева, хотя и не совсем смогла войти в поэтику «Луизы» Шарпантье, прекрасно прозвучала в верхних регистрах, это было восхитительно.



Баритон Ришат Решитов

Солист ГАБТ им. Навои баритон Ришат Решитов внушительно пропел речитатив и арию Грязного из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова. Прекрасно обработанный голос. Солист МОП Большого театре Никита Волков прочувствованно исполнил арию Фиеско из оперы «Симон Бокканегра» Верди. Не менее прекрасен был Илья Легатов в сарсуэле Соросабаля. Бурные аплодисменты просвещенной публики.

«Солистам Москвы» - 30 лет, и это надо отпраздновать. Они так и сделали, заменив не прилетевший итальянский ансамбль «Il Giardino Armonico». Программа «Вокруг света за 80 минут» включила достаточно не очевидные современные произведения. Пианистка Ксения Башмет сыграла максимально смурно концерт для фортепиано и струнных Шнитке. А затем «Солисты Москвы» сыграли свои коронки: Элегию памяти Самарина Чайковского, «Отражения» Кузьмы Бодрова, вариации 24-го Каприса Паганини в стиле Чайковского, Бетховена, Брамса, Прокофьева и Берга. Затем и нетленки: Ноктюрн Чайковского и дивертисмент ре мажор Моцарта. Сыграли уверенно и тонко.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ