Виды электрогитар и советы по их выбору

Большинство людей начинают свой музыкальный путь именно с нее, ведь электрогитары достаточно, чтобы достичь определенного уровня мастерства и даже выступить на сцене. Кроме того, многих привлекает разнообразие её дизайна и широчайшие возможности для имитации звука.

Виды электрогитар

Существует два вида электрогитар - стандартные и полуакустические. Стандарт - это классика электронных музыкальных инструментов. Есть разные типы кузова, но у всех нет розеток. Без подключения к приборам издалека их почти не слышно. На таких изделиях редко играют дома, а основные области использования - это любительские группы, выступления в барах и ресторанах, и на различных мероприятиях, а также на концертах. На стандартной электрогитаре воспроизводится любой жанр музыки - от популярного до рока.

Достоинства стандартного вида:

большой выбор типов кузова;

разноплановость дизайнов;

несколько вариантов звукоснимателя;

подвластный регулированию нижний порожек;

присутствует эффект стеклянного звука;

небольшой вес;

эргономичность.

Недостатки стандартного вида:

стоимость бывает заоблачной;

ручка-регулятор может быть близко к струнам и касаться пальцев во время игры;

используются только в сочетании с усилителями и динамиками, в другом случае звук будет очень тихим.

Полуакустическая электрогитара - это гибрид традиционных гитар и их электронных прототипов. С компактным корпусом, похожим на более совершенную версию электрогитар, и встроенной электромагнитной катушкой.

Основное отличие полуакустического варианта состоит в том, что здесь используется полый корпус, а звук струн проникает через f-образные отверстия вверху и внизу деки. Таким образом, инструмент можно использовать дома, для обучения детей или взрослых (не мешая соседям) или для выступлений, подключая инструмент к усилителю. Эти гитары больше подходят для блюза, джаза или рок-музыки.

Достоинства полуакустического вида:

широкий диапазон тембров;

сбалансированный звук с достаточной громкостью и мягкостью;

можно использовать без усилителя;

привлекательный внешний вид;

небольшой вес

приемлемая цена;

тонкий кузов, что удобно для детей.

Недостатки полуакустического вида:

слабый резонанс;

не все представители подходят для использования на концертах (в зависимости от функции звукоснимателя).

Параметры выбора

Перед тем, как приобретать электрогитару, нужно определиться с материалом её изготовления, формой тела, толщиной струн и иными параметрами.

Основные характеристики:

Материал тела. Дерево, из которого изготовлен инструмент, - очень важный момент. Потому что, если звукосниматели, струны и т. д. можно менять и улучшать со временем, то дерево - нет. Особенно это важно, если планируется играть чистую музыку, джаз. Махагон и корина отлично подойдут для блюза и рока, клен - чаще используется для жесткого металла, липа - для чего-нибудь легкого, ольха и ясень являются универсальными вариантами.

Форма тела. Может быть полой, полуполой и цельнокорпусной. Этот показатель сильно влияет на тон и характер звучания. Полая гитара в основном используется джазовыми и блюзовыми гитаристами, так как большой полый корпус делает звук инструмента очень специфическим, выдавая много низких частот. Полуполые являются универсальными и используются везде - от джаза до тяжелого рока. Цельнокорпусные изделия также подходят для большинства стилей музыки и являются классикой электрогитар.

Струны. Они играют важную роль в комфорте и качестве звука. Обычно для электроинструментов выбирают более тонкие - калибром 9-42 или 10-46, с громким и мягким звуком. Все зависит от предпочитаемого музыкального стиля. Продукты разных производителей отличаются типом обмотки и технологией производства, материалами, покрытиями и прочими нюансами. Возьмите сначала одно, а затем попробуйте другое. После пары месяцев игры вы определите для себя несколько личных фаворитов.

Звукосниматели. Они делятся на две группы - синглы и хамбакеры. У первых яркий, чистый и четкий звук, обычно используемый в блюзе и джазе. Хамбакер лучше справляется с тяжелыми стилями, требующими перегрузки по звуку.

При выборе электрогитары не стоит торопиться. Изучите характеристики и отзывы, посмотрите обзоры на понравившиеся модели, посоветуйтесь с теми, кто разбирается в данном сегменте. Чем больше вы будете знать об электрогитарах, тем легче будет сделать правильный выбор.



Источник: материалы маркетплейса Закупка.