Гари Акопян: Игнорирование жанров позволяет дозировать их в песне!

Сегодня его стихи звучат со сцены, а песни, написанные Акопяном, исполняют Авраам Руссо, Сосо Павлиашвили, Жека, Артур Амирян, Эдгар Геворгян, Ангелина Каплан, Ваче Амарян и многие другие известные и талантливые исполнители.



Гари Акопян

- Когда у Вас вышла первая песня? В интернете пишут, что первая песня вышла после знакомства с композитором Арсеном Касиевым, и это было уже в зрелом возрасте.

- Да, первая песня у меня вышла после знакомства с поэтом и композитором Арсеном Касиевым. В 2019 году я поднялся на вершину горы Арарат со стороны Турции, и по этому поводу я написал песню «Арарат». В 2022 году мой сын связался с Арсеном Касиевым через общего друга. У нас были разные предложения от композиторов, но сын стоял на том, чтобы мы связались с Арсеном. Нам тогда сказали, что он пишет сам музыку и стихи, и отдельно никому музыку не дает. Мы связались через общего друга, и Арсен не отказал написать музыку к песне «Арарат». На второй песне уже отказал, но сын его уговорил: «Поймите меня, как мне тяжело, что я не могу выполнить желание моего отца?», - и Арсен промолчал и согласился. Потом третья песня, потом четвертая, и на сегодня мы работаем вместе с огромным удовольствием. И ему нравится, и мне. Все считают его гением своего дела.

Первую песню «Арарат» исполнил Артур Амирян. Это тоже был выбор меня и моего сына, больше всего моих песен исполнил он, около 20 песен.

Мы с отцом очень любили слушать песни Владимира Семеновича Высоцкого. Купив гитару, я стал петь некоторые песни Высоцкого. Потом пел блатные песни разных исполнителей тех времен, В 1979 году решил попробовать написать песни самому. Как-то стало получаться, и через год, в 1980-1981 году у меня появились песни, которые сохранились до сих пор. И в послешкольный период, время студенчества, - основные мои песни были написаны в тех годах. До середины 80-х было написано около 50 песен. Они есть и в моем исполнении, которые я записал на магнитофон в конце 80-х. Они у меня сохранились, из них 12 песен перепели Артур Амирян и Ангелина Каплан. Две песни из них они спели дуэтом. Около трех песен уже в Ютьюбе, а остальные тихо-тихо будут выходить.

Музыку к тем песням написал я. Аранжировка сделана под мой мотив. И песни — слова и музыка моя.

- Вы ведь играете на гитаре. Почему сами не сочиняете музыку на свои стихи?

- Сегодня я на гитаре не играю. Потому что 10 лет тому назад я переехал из Нижнего Новгорода в Адлер, и тут гитару я забросил. Надо было строить дом, учить детей, и я перестал играть на гитаре.

У меня есть три песни, к которым я написал и музыку, и текст. Скоро выйдет песня про город Адлер. И самое главное, когда есть такой гений, как поэт и композитор Арсен Касиев, который нарушил своё жёсткое правило не писать музыку к чужим стихам, - для меня и для моего творчества это большой подарок. Я это ценю, и после этого союза у меня нет интереса прибегать к написанию своей музыки. уже и самому не хочется писать музыку. И других композиторов не хочется, хотя каждый композитор пишет музыку по-своему хорошо. Но мы как-то сработались с поэтом и композитором Арсеном Касиевым, и другого мне не хочется.

- Не планируете тогда выпустить собственный авторский альбом, раз многие песни уже перезаписаны?

- Да, есть мысль выпустить авторский альбом. 12 песен уже есть. Думаю, что появится 15 песен, и тогда выпущу свой авторский альбом. В исполнении Артура Амиряна и Ангелины Каплан.

- У вас только что вышел шикарный клип на песню «Была весна» в исполнении Ангелины Каплан. Это оммаж Аркадию Северному «Была весна»? «Попался ты ментам» и «Вновь на дело я с тобой пойду» - это как раз из ранних Ваших песен?

- Да, я эту песню написал в 1982-1983 годах, я тогда много слушал Высоцкого, и очень любил слушать Аркадия Северного. Да и сейчас переслушиваю. Это моя ранняя песня.

Год назад вышла песня «Море», которую исполнил Артур Амирян. На Ютьюбе она уже есть. Я написал эту песню в четвертом классе. Учительница по пению дала задание, чтобы мы выучили любую песню, и на уроке пения исполнили ее. Я до этого писал песни, они были очень детские, и они не сохранились. А эта песня сохранилась, потому что она всем понравилась, и родителям тоже, а позже, когда я научился играть на гитаре, она была моей коронной песней. И вот, когда меня вызвали, я объявил, что исполню песню, которую написал сам. Она удивленно посмотрела на меня, я ее спел, и ей эта песня очень понравилась. И друзьям в классе тоже понравилась. И она поставила мне пятерку за исполнение, и еще пятерку — за то, что я написал ее сам. И эта песня осталась со мной до сегодняшнего дня.

А почему я написал именно про море, - с начала 70-х родители возили нас каждый год на море. Тогда еще была открыта дорога Тбилиси-Сухуми-Сочи. Я очень любил море, и поэтому написал про море стих.

- Когда Арсен Касиев сам писал тексты к своим песням, то их часто пели звезды российской поп-музыки: Наталья Гулькина, Авраам Руссо, Жасмин. Почему его песни на Ваши стихи гораздо реже поют поп-звезды?

- Наверное, поэт и композитор Арсен Касиев — это все-таки Арсен Касиев. Авраам Руссо спел песню на мои слова «Я возвращаюсь домой». Кстати, Арсен Касиев предлагал, чтобы я написал песню для Жасмин. Буквально недавно был такой разговор, но я пока к этой теме не подошел. Но я об этом задумался. Что касается дуэта, то есть такой певец Эдгар. Я предложил ему песню «Я дарил тебе любовь», он ее исполнил, а недавно Арсен сказал, что Эдгар попросил песню для дуэта с Радой Рай. Я написал стихи, Касиев написал музыку, и песня «Табор» вскоре выйдет.

- У вас есть потрясающая песня «Дорога» в исполнении Ваграма Вазяна. Насколько вы легко балансируете между жанрами и стилистиками? Кажется иногда, что ну не может быть один автор текстов у этих песен.

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- Признаюсь. «Дорога» в исполнении Ваграма Вазяна — я люблю именно такое. Мне кажется, что полное игнорирование жанров позволяет абсолютно справедливо дозировать их в одной песне. И после «Дороги» я дал ему слова песни «Кони», тоже прекрасная песня. Я понял, что Ваграму очень подходят такие смысловые песни, скинул Арсену Касиеву текст «Кони», и попросил, чтобы он написал для Ваграма эту песню. Ваграм сказал, что это то, что ему нужно, и сказал спасибо. Теперь я показываю Ваграму новые стихи, и вместе с Арсеном Касиевым у нас идет плотная работа с ним.

- В какой момент вы перешли преимущественно к кавказскому поп-шансону? Ведь для авторов стихов музыкальный жанр вроде бы не имеет ограничений.

- Мне нравится кавказский шансон. Но у меня есть песни в совершенно разных жанрах.

- Есть вечный спор о разнице между стихами и текстами песен. Что Вы думаете об этом?

- Есть очень большая разница между стихами и текстами песен! Когда я писал в 80-х, у меня иногда получались стихи. Но чтобы исполнить их под гитару, - мне приходилось эти стихи переделывать.

- Вы издавали когда-либо сборники своих стихов или текстов песен?

- Нет, не издавал. Но в последнее время я задумываюсь над этим. Надо, наверное, издать в типографии сборник моих песен, и старых, и новых.

- Как получился тот невероятный факт, что Сосо Павлиашвили спел песню «Грузия» именно армянских авторов? Знаю, что Вы родились в Тбилиси, но все же?

- Я родился в городе Тбилиси. И если судить по статистике Советской энциклопедии, там проживало 106 наций. В этом многонациональном городе у всех народностей отношения были хорошие. Есть, говорят, даже такая нация «тбилисец». И для Сосо Павлиашвили, как тбилисца, мне кажется, не имеет значения, если ее написал армянин, но тбилисец. И если в этой песни есть душа. Для Сосо, как и для всех тбилисцев, я думаю, не имеет значения, кто грек, кто армянин, кто еще что.

Поскольку я родился в Тбилиси, у меня была мысль написать про свою родину, про город, про Грузию. Мои сыновья мне сказали, что поскольку мы родились в Тбилиси, надо написать песню про Грузию, и предложить ее Сосо Павлиашвили. Я долго работал над этой песней, - каждое слово, каждая буква. Потому что все-таки пишешь про родную Грузию. Ответственность большая. Но песня получилась, и многим понравилась, и Сосо понравилась. И он ее исполнил.

- Расскажите поподробнее про историю записи этой песни. Кто предложил, как записывалось, как ее приняли в Грузии.

- Песню приняли неоднозначно, но в целом были положительные комментарии. А отрицательные комментарии мне помогают более ответственно подходить к работе над моими текстами.

- Вы не сотрудничаете со знаменитой пятигорской студией «Звук-М», которая выдала множество хитовых кавказских артистов, известных всей России. Почему?

- Я не придаю этому вопросу слишком много значения. Я полностью погружен в свою работу, в написание стихов. Этими вопросами занимаются другие люди.

- Вашу песню «Армения» спели во Франции по-французски в исполнении Карена Саргсяна. Какие у Вас были чувства?

- Моя песня, перепетая на французском языке, позволила мне заново пережить те чувства, что я испытывал при прослушивании великого певца Шарля Азнавура. Когда частицы чего-то армянского и французского сочетались в одном целом. У меня еще есть песня «Париж» в исполнении Гагика Изакяна. Он сейчас тоже переводит эту песню на французский язык, и в ближайшее время она выйдет.

А с Кареном Саргсяном я познакомился в этом году в Лионе. Оказывается, он был подписан на мой сайт. Когда мы с ним познакомились, он сказал, что знает все мои песни. Он решил перевести мою песню на французский язык, и исполнить ее.

- Последний вопрос. Ваши песни спел Жека. Вы видели, как их принимает его публика?

- Я смотрел на реакцию публики, которая слушала песни в исполнении Жеки моего авторства. Песня называется «Осень». Публика отметила, что Жека себя открыл в новом стиле, и это было достаточно комплиментарно и в мой адрес, и в адрес Жеки. Вообще Жека исполнил 6 моих песен, из них на сегодня опубликована только одна песня. Остальные пять будут опубликованы тогда, когда на них будут сняты клипы.

Гуру КЕН