HammAli и Navai печально спели «У окна»

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Дуэт HammAli и Navai выпустили новую балладу «У окна» (слушать песню).

«У окна этого города ты одна и без повода. Только нить телефонного провода тянет гудки», - поют музыканты.

Хотя не совсем понятно, о каком «телефонном проводе» поют музыканты в 21 веке, но песня явно понравится их поклонникам. Тем более, что новая песня по стилистике вообще не отличается от предыдущего хита «Птичка».

HammAli&Navai
HammAli&Navai

«Не надо быть предсказателем, чтобы сказать, что эта песня скоро возглавит все чарты. Она чертовски похожа на прошлый хит «Птичка», а аудитория HammAli и Navai просто невероятно консервативна для своего возраста. Подавай им балладу за балладой, и они счастливы. Парадоксально в 2021 звучит фраза про «телефонные провода» (что это??), но кажется, что у их аудитории правда они еще в квартирах есть. Локальный феномен, но отлично удабривающий коммерческий спрос на баллады», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.

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