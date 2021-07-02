HammAli и Navai печально спели «У окна»

«У окна этого города ты одна и без повода. Только нить телефонного провода тянет гудки», - поют музыканты.
Хотя не совсем понятно, о каком «телефонном проводе» поют музыканты в 21 веке, но песня явно понравится их поклонникам. Тем более, что новая песня по стилистике вообще не отличается от предыдущего хита «Птичка».
«Не надо быть предсказателем, чтобы сказать, что эта песня скоро возглавит все чарты. Она чертовски похожа на прошлый хит «Птичка», а аудитория HammAli и Navai просто невероятно консервативна для своего возраста. Подавай им балладу за балладой, и они счастливы. Парадоксально в 2021 звучит фраза про «телефонные провода» (что это??), но кажется, что у их аудитории правда они еще в квартирах есть. Локальный феномен, но отлично удабривающий коммерческий спрос на баллады», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
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