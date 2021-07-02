HammAli и Navai печально спели «У окна»

HammAli и Navai передумали распадаться? Вышла «Птичка» Александр Алиев и Наваи Бакиров, они же HammAli и Navai, решили пока не спешить с распадом своей группы, о котором объявили в марте. Сегодня артисты выпустили совместный сингл «Птичка» (слушать песню). Спустя полтора месяца после выпуска прощального альбома «Когда хорошему человеку плохо» HammAli&Navai в лиричном треке «Птичка» музыканты описали грустную историю о сильных чувствах, заставляющих держаться за токсичные отношения.







Любопытно, что в выходных данных видео артисты не забыли указать контакты своего букинга и PR, что явно намекает на продолжение жизни дуэта.



HammAli и Navai

HammAli&Navai выпустили свой последний альбом Дуэт «HammAli&Navai» выпустил свой последний альбом «Когда хорошему человеку плохо», ранее музыканты заявили о своем распаде (слушать альбом). Альбом вышел в день рождения Наваи Бакирова, в него вошло 7 треков. Они обозначены как вышедшие на лейбле «Atlantic Records Russia», заменившим в итоге сделки Zhara Music.







««Когда хорошему человеку плохо». Альбом в сети, приятного прослушивания», - сухо прокомментировали альбом музыканты.



HammAli&Navai



Многие поклонники отметили, что альбом сделан как обязаловка и «без души», чем раньше были известны именно музыканты «HammAli&Navai».

Дуэт HammAli&Navai распался Музыканты дуэта HammAli&Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров заявили о предстоящем распаде дуэта. Но сначала дуэт выпустит последний альбом. Группа распадается. К решению Александр Алиев и Наваи Бакиров пришли единогласно. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше.







«Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — заявили музыканты.



HammAli...

HammAli и Мари Краймбрери выпустили любовный дуэт «Медляк» HammAli и Мари Краймбрери выпустили студийную версию хита «Медляк», также известного как «Закружила». Слухи о романе артистов наверняка возродятся с новой силой (слушать песню). Ранее Александр Алиев и Мари Краймбрери периодически постили совместные снимки и оставляли неоднозначные комментарии в соцсетях. А в марте HammAli появился на обложке сингла Мари Краймбрери «Одинокий тип». Хотя летом Мари объявила об отношениях с поп-исполнителем Александром Гречаником, одновременно выпустив с ним фит «Сонная Мэри».







Аранжировка: zeus, CASH CRIB, Tim Ognev, Alex Davia. Сведение: Alex Davia.



HammAli и Мари Краймбрери



«Если вдруг я отпущу, тебе не пойдёт же»? -...