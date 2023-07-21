Jony объявил лету «Лето и точка»

В макси-сингл вошли песни «OMG» и «Воздушный сарафан».
«Это летний хит с призывом собраться с семьей, друзьями или второй половинкой и танцевать, любить, кайфовать», - говорит Jony про песню «Воздушный сарафан».
Макси-сингл «Лето и точка» записан на стыке жанров поп и R’n’B. За саунд релиза отвечал музыкальный продюсер Роман Бестселлер.
«Романтичное настроение обеих песен и объединяющую их тему лета Jony обыгрывает разноплановым саундом: в треке «OMG» — чувственное, расслабленное звучание с томным вокалом создают атмосферу свиданий на побережье, а композиция «Воздушный сарафан» — это легковесный латиноамериканский вайб с танцевальными битами и страстными гитарными переборами», - говорится в описании релиза.
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