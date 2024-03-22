Konfuz: «Любовь можно показывать не только с хорошей стороны»

Свое выступление артист открыл «классикой жанра» - композицией «Вайб ты поймала», затем исполнил еще несколько своих хитов - «Выше», «Поболит и пройдет», «Ты и я», а также песни с нового альбома - «По привычке», «Спонсор твоей улыбки», «Делись», «Тик так». Всего EP Love Airlines состоит из пяти треков, и три из них – дуэты с коллегами по цеху – Alisha, Джиган и Жак-Энтони. Рэпер рассказал, как выбирает партнеров для совместной работы.

«Когда я пишу песню, то вижу в ней конкретного артиста, связываюсь с ним, и мы вместе делаем трек. И не всегда это френды. С Джиганом мы не общались до того, пока я не написал для нас фит. Причем все произошло спонтанно. Было 3-4 утра, когда я написал эту песню, думаю, ну, скину Джигану, посмотрим. А он в 4.10 мне отвечает: «Классно залетает». Вот так и делаем».



Konfuz

На создание нового EP ушло полгода. «Каждая моя песня воплощает то, что я переживаю на данный момент» – процитировали ведущие «Авторадио» Михаила и расспросили, как у него дела на личном фронте, ведь неспроста же он выпустил альбом с таким романтическим названием. Музыкант ушел от прямого ответа.

«Любовь можно показывать не только с хорошей стороны. То есть я мог расстаться и написать этот альбом, правильно?»



Konfuz

Кстати, артист взял обратно сказанные когда-то слова, что его потенциальная избранница должна интересоваться футболом – это еще одно, наряду с музыкой, серьезное увлечение музыканта с самого детства. Однако, взгляды Михаила изменились.

«Я такое говорил? Нет, все поменялась, конечно. Я просто должен любить ее очень сильно. Хотя недавно я опять с интересом вернулся в футбол. И мы часто собираемся с друзьями, снимаем манежик поиграть. Даже есть намерения поучаствовать в Медиалиге».

Зашла речь и о хайпе. Михаил отметил, что учеба и работа занимает все его время, поэтому он не собирается ходить на вечеринки сомнительного характера, чтобы лишний раз хайпануться.

«Я не люблю хайпиться на чем-то, кроме творчества. Честно скажу, один раз попробовал. Пытались сделать видосик, где якобы что-то скандальное происходит. Мне не понравилось. Я люблю заявлять о себе музыкой, нежели какими-то плохими вещами».



Konfuz

Артист также поделился, что у него готово еще немало новых треков - порядка 30 демок ждут своего выхода. Но это не повод для расслабления.

«Сейчас я поеду на студию и напишу еще песен. У меня почему-то вдохновение не заканчивается. Написал песню, казалось бы, выдохни, да выпускай. А я после работы могу вернуться в студию в тот же день с новой идеей. Но, слава богу, пока пишется, надо жёстко писать».