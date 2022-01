The Weeknd встретился с постаревшим самим собой

Режиссер Матильда Финн показала историю, где танцующий в ночном клубе Абель Тесфайе вдруг видит человека, который похож на него, но сильно постарел. Он борется с искушением, что это всего лишь галлюцинация...

В ранее вышедшем клипе Sacrifice The Weeknd попадает в чистилище и встречается с судьбой.



The Weeknd

Ранее Абель рассказал, что Dawn FM — часть его новой трилогии. Поклонники музыканта строят догадки, о чем она. Многие сходятся во мнении, что альбом After Hours показывает жизнь и смерть певца, в Dawn FM он попадает в чистилище, а третья пластинка с предположительным названием After Life перенесет главного персонажа в рай или ад.

Кроме того, The Weeknd решил не дожидаться выхода очередных синглов и представил экранизации ремиксов на предыдущие — «Sacrifice» и «Take My Breath». Музыкант выложил на площадки расширенное издание альбома, в которое вошли два ремикса от Swedish House Mafia и Agents Of Time. На сингл «Sacrifice» с обновлённым звучанием от шведского EDM-трио Эйбел Тесфайе тут же снял танцевальный клип. В нём артист предстаёт в новом пиджачке со стразами, напоминая о Майкле Джексоне.

Второй ремикс от итальянского электронного дуэта Agents Of Time на трек «Take My Breath» получил перемонтированную версию основного клипа. Теперь The Weeknd теряет дыхание под клубное звучание нулевых.

Целиком альбом «Dawn FM» с расширенным треклистом и подзаголовком «Alternate World» можно послушать в плеере ниже. Третьим бонус-треком выступает ранее вышедший фит со Swedish House Mafia «Moth To A Flame», которая осенью была так же экранизирована.