«Аквариум» выпустил мини-альбом «Двери Травы»

В альбом вошли три песни: "Двери Травы", "Не Трать Время" и "Для Тех Кто Влюблён".

"Песня "Двери Травы" ни разу не была записана так, как задумывалось, - рассказывает Борис Гребенщиков. - А ведь эта песня для меня существенная, потому что это первая песня, написанная мною, которая мне по-настоящему понравилась - она была какой-то не "самодеятельной", а "настоящей". А писал я её, находясь в удивительном мире: я сидел утро за утром на лесной поляне в Мюллюпельто, читал недавно вышедший "Сильмариллион" Толкина и всё, что я видел вокруг, принадлежало одновременно двум мирам, потому что карельские леса были прямым продолжением лесов Белерианда.

И вдруг появилась песня "Стучаться в двери травы", которая была совсем не про то.

«Не Трать Время» мы играли конце 80х, потом она была надолго забыта, и вновь возродилась в последние несколько лет.

А написана она была в солнечной Махачкале, как и должны писаться песни рэгге - расслабленным летним полуднем, в праздничном похмелье, просто так - от ничем не замутненного удовольствия жить и составлять вместе слова и звуки так, как еще никто никогда этого не делал."