Премьера оперы Marnie прошла в лондонском Колизее

Созданная по мотивам романа Уинстона Грэхема и знаменитого фильма Хичкока 1964 года, оперная интерпретация Марни вызвала у лондонцев и гостей Колизея неподдельный интерес. После Лондона постановка известного бродвейского режиссера Майкла Майера (Michael Mayer), чей успешный дебют в Лондоне – уже свершившийся факт, отправится в Нью-Йорк, где будет показана осенью следующего года в Метрополитен-Опера.

Но сперва – небольшое предисловие к постановке «Марни», оно важно, чтобы лучше понять ее историю – неоднозначной героини, лгуньи, воровки, неблагодарной дочери (по мнению матери). Но есть и другая Марни.

Идея создания этой оперы принадлежит Майклу Майеру, но и Нико Мухли понимал, что оперная версия «Марни» вполне может сработать. Работая над оперой, композитор вспомнил об появление автобиографии актрисы Типпи Хедрен (Tippi Hedren), исполнительницы роли Марни в фильме Хичкока, и о его агрессивно-сексуальном, хищническом отношении к ней. В то же время автор Дональд Спото опубликовал свою вторую книгу о Хичкоке «Темная сторона гения». Многие друзья Хичкока тогда возмутились. В книге был представлен совсем другой человек. Но актриса заметила, что глава, посвященная ее истории, была «точной, и описывала Хичкока таким, каким он был». Но и только. Спустя много лет, когда ее спросили, почему же она молчала, Хедрен сказала: «Это было неловко и оскорбительно. Было много причин, по которым я не хотела рассказывать свою историю. Я не хотела, чтобы она использовалось и превратилась в еще более уродливую ситуацию, чем это было на самом деле».



Саша Кук в роли Марни

Либреттист Николаc Райт (Nicholas Wright), режиссер и композитор вместе с замечательными певцами Английской Национальной оперы достойно справились с трудным сюжетом, и в результате постановка получилась достаточно эмоциональная, чувствительная со сложными сценами, с постепенно нарастающей психологической драмой и центральными героями, игра и пение которых принесли нечто гораздо большее, чем просто удовлетворение.

Постановка Майкла Майера – эстетическое наслаждение!

Компания мистера Портера (Mr Porter) предложила костюмы, в которых - как «денди лондонский одет», классика 60-х годов, элегантность, насыщенный однотонный цвет, сумки и обувь от Prada… И это не шутки! Действительно, один из самых крутых брендов спонсировал постановку сумками и туфлями. Меха и ювелирные украшения также были получены от спонсоров. Дизайн костюмов главных героев - Арианны Филлипс (Arianne Phillips).

Сама постановка «Марни» идеально организована, упорядочена и понятна, ее персонажи – сфокусированы на проведении своей темы. Сюжет сомнению не подлежит. Весь спектакль, с его атрибутикой и раздвижными панелями, легко превращающимися в то офис, то в апартаменты Марка, то в бедную квартирку ее матери, то в роскошную каюту круизного лайнера, движется плавно и стильно.



Главные герои – Марк и Марни

Я не думаю, что ошибусь, если скажу, что введенные в постановку пятеро статистов мужчин и четыре женщины – это они были одеты во все дизайнерское, словно представляли не на сцене, а на подиуме – добавили притягательности всей постановке. И совсем не потому, что это все было – красиво! Они помогли оттенить все переживания Марни, отследить комплексы, преследующие ее с детства, ложные обвинения матери, убившей своего новорожденного ребенка и свалившей вину на Марни, маленькую девочку. Начало ее собственных проблем в отношениях с мужчинами, нежелания, страх иметь детей - это все из ее детства.

Травмированная девушка превратилась в сексуально фригидную клептоманку, которую в конце концов спасает психотерапевт, постепенно заполняющий разрыв между реальностью и самопознанием своей клиентки, и терпеливая любовь мужчины.

Подчеркивая слова, выделяя лиризм своих вокальных линий, Саша Кук (Sasha Cooke) в роли Марни и Даниэль Окулич (Daniel Okulitch) как Марк Ратленд словно изучают своих персонажей, а также свои проблемные и тревожные отношения. Саша Кук поет как с теплом, так и с едва скрытой напряженностью, иногда – с некоторым унынием, отчаянием, иногда - с крошечными вкраплениями юмора.



Хор работниц в офисе

Контр-тенор Джеймс Лэйнг (James Laing) раскрывает явную неповоротливость извращенного брата Марка Терри, в то время как Лесли (Lesley Garrett) доминирует в паре сцен как их властная мать. Кэтлин Уилкинсон (Kathleen Wilkinson) и Диана Монтегью (Diana Montague) играют небольшие роли, но важные, как мама Марни и ее соседка Люси. в то время как Аласдейр Эллиотт (Alasdair Elliott) реализует себя в роли, мстительного, суетливого босса Марни Струтту.

Что можно сказать о музыке Нико Мухли (Nico Muhly)? Это скорее все-таки музыкальное сопровождение, ненавязчивое, неназойливое, но достаточно однообразное, продолжавшееся более двух часов, а если конкретно – два часа и двадцать минут. Чувствовалась, что музыка пытается нам рассказать, дать характеристики тех или иных персонажей, или подготовить к той или иной сцене, но однообразие – доминировало. Более всего мне понравился квартет «теней», Марни, тех красавиц в модных одеждах, которые окружают ее, вторят ей в прохладном режиме ренессансного мадригала вибрирующими голосами. Это и странно, и запоминаемо, и только Мухли мог бы сделать это.



Марни и ее четыре «тени»

Хор – первоклассный.

«Марни» - первая опера, которой дирижирует Мартин Браббинс (Martyn Brabbins) с тех пор, как вступил в должность музыкального директора Английской Национальной оперы. В оркестровой яме превосходный оркестр внимал дирижеру беспрекословно.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Richard Hubert Smith / eno.org