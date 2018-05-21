«Аквариум» презентовал «Из Тамбова с любовью»

Композиция под названием «Из Тамбова с любовью» впервые прозвучала в авторской программе Бориса Гребенщикова «Аэростат», которая выходит в эфир на волнах «Радио России», пишет «Репродуктор». Также песня была опубликована на странице фан-клуба «Аквариума» на портале «Круги». В настоящее время трек доступен в социальной сети «Вконтакте», а также на портале Youtube.

Автор не дал никаких комментариев к новому треку. Однако ранее он говорил, что планирует в скором времени выпустить очередной студийный альбом, в который войдут как новые произведения, так и уже публиковавшиеся в последние два-три года, но так и не нашедшие себе места в номерных пластинках.

Последний на текущий момент альбом группы «Аквариум» называется «Время N». Его релиз состоялся в феврале 2018 года. Запись опубликована в цифровом виде на популярных интернет-площадках, а также выпущена на компакт-дисках под маркой БГ.