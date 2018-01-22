«Аквариум» выпускает «Время N»

Дата релиза пластинки пока не обнародована, но уже известно её название – «Время N», пишет «Репродуктор».

О планах выпустить полноценный студийный альбом Борис Гребенщиков рассказал в своей авторской программе «Аэростат», выходящей в эфир на волнах «Радио России». Новая работа, как и альбом «Соль», будет выпущена под маркой «БГ».



Борис Гребенщиков

Представляя новинку, Гребенщиков сказал следующее: Долго я держался, долго крепился, но наконец пришло время. Я рад официально сообщить вам, что мы записали новый альбом, который называется «Время N». Когда я говорю «мы», я имею в виду «Аквариум», потому что для меня лично вся музыка, которой я занимаюсь – это «Аквариум». Но, посовещавшись, мы решили, что «Время N» очевидно – часть трилогии, начавшейся с альбома «Архангельск» и продолженной на альбоме «Соль». А поскольку альбом этот, да и вся трилогия – путешествие из тёмного края к свету и мрачность, особенно в первой половине, зашкаливает, то нами было принято решение выпустить этот альбом под псевдонимом БГ. Так что когда вы видете буквы БГ, то просто имейте в виду, что БГ это – псевдоним «Аквариума».

Более подробно о новом альбоме Борис Гребенщиков обещал рассказать через пару недель. Однако, уже 20 января магистры Северо-Западной Ложи Великих Дворников и Беспечных Рыбаков, работающей при официальном аккаунте «Аквариума» на портале «Круги», смогли послушать первый официальный сингл – «Темный, как ночь».