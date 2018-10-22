Ани Лорак примерила образ Фредди Меркьюри

Музыканты из 18 стран собрались в Лондоне, чтобы отдать дань одной из величайших групп в мировой истории. Те, кто сегодня определяют музыкальные вкусы и владеют умами слушателей, лучшие вокалисты современности – вместе записали попурри из лучших хитов легендарных Queen.



Ани Лорак

«Фредди Меркьюри – уникальный, неповторимый, величайший из артистов планеты Земля, - делится впечатлениями Ани Лорак. - Для меня было большой честью принять участие в этом проекте: исполнять знаменитые песни, находиться в легендарной студии Metropolis, одной из первых увидеть фильм «Богемская рапсодия» в студии Fox в Лондоне. Эта лента не может не тронуть зрителей – это реальная история человека, который вдохновляет своей музыкой артистов во всем мире, поколение за поколением».

Один день участники проекта провели в легендарной студии Metropolis, где в разное время свои треки записывали и сводили культовые музыканты Black Sabbath, U2, The Who, Майкл Джексон и, конечно, Queen. Именно здесь музыканты из разных уголков планеты смогли проникнуться атмосферой творчества, отрепетировать и записать свои партии для будущего трека. Конечно же, не бывает песни без клипа. Артисты примерили на себя образы Фредди Меркьюри разных эпох в специальном видео-попурри. По меркам каждого из музыкантов были созданы уникальные стилизованные костюмы, знакомые всем поклонникам Queen, Ани Лорак предстанет в запоминающемся и ярком образе - красном платье с глазами, стилизованном под комбинезон Фредди Меркьюри из клипа «It`s A Hard Life». Этот костюм был создан вручную, специально для артистки.

«Никогда не могла представить, что буду принимать участие в такого рода проекте. Queen исполняли очень серьезный материл, не простой, эмоциональный. Поэтому, петь эти песни очень ответственно, как перед самим Фредди, так и перед его поклонниками. Работа над записью трека на студии Metropolis впечатлила. Ты понимаешь, что по этим коридорам ходили легенды, в эти микрофоны пели величайшие музыканты, в этих стенах рождались суперхиты. Ты напитываешься этой энергией, проникаешься этой атмосферой и тебе даже поется совсем по-другому... И это было очень волнительно», - рассказывает Ани Лорак.

Фильм «Богемская рапсодия» - это чествование под топот ног группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которой всегда были больше похожи на семейные, и которая продолжают вдохновлять неудачников, мечтателей и любителей музыки по сей день.