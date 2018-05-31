Ани Лорак сняла клип «Сумасшедшая» на Крите

Этим летом Ани Лорак представляет летнюю песню «Сумасшедшая». Именно она, впервые прозвучавшая в премьерных шоу Ани Лорак DIVA.

«Сумасшедшая» посвящается всем влюбленным, людям авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом», - рассказывает Ани Лорак.

Режиссером нового видео стал Станислав Морозов, с которым Ани Лорак работает впервые. Команда собралась в Греции, на живописном острове Крит, чтобы воплотить задуманную сценарием историю в жизнь. Локация была выбрана неслучайно. Крит даже в греческой мифологии был всегда окутан пеленой любовных драм и романтических историй.