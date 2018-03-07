БГ перенес концерты по состоянию здоровья

«Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение.

Концерт в клубе "А2" города Петербурга мы переносим с 16 марта на на 07 июня 2018

Московский концерт в "Крокус Сити Холл" мы переносим с 18 марта на 09 июня 2018

Концерт в прекрасном Тель-Авивском зале "Смоларш" мы переносим с 09 апреля на 21 мая 2018

Поскольку составление нового графика потребует дополнительного времени, о новых датах концертов в городах Сибири и на Волге мы рассчитываем сообщить вам в конце этого марта.

Все ранее купленные билеты будут действительны», - сообщается на сайте группы.



Борис Гребенщиков

Напомним, несколько дней назад Борис Гребенщиков попал в реанимацию.