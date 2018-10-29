Биография Гарика Сукачева выйдет в ноябре

Единственная авторизованная биография Гарика Сукачева от одного из главных российских музыкальных журналистов – Михаила Марголиса. Насыщенная жизнь одного из главных хулиганов отечественной рок-музыки предстанет перед читателями в форме увлекательного повествования, полного интервью и прямой речи Гарика.





На страницах этой книги Гарик откровенно рассказал о своих отношениях с родителями, о творческих сложностях и достижениях, о своих музыкальных вкусах, семейной жизни и вдохновении.

Книга содержит множество архивных фотографий от Игоря Верещагина, известного музыкального и документального фотографа, близкого друга Гарика Сукачева. Она станет настоящим сокровищем в коллекции любого фаната рок-музыки!

Выход книги приурочен к 59-му дню рождения Гарика Сукачева и серии концертов, запланированных в честь этого события.