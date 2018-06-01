Болгарский юниорский квартет выступил на Euroradio Folk Festival

В рамках фестиваля состоялся концерт Болгарского юниорского квартета (Bulgarka junior quartet) в составе: Христина Анастасова (сопрано), Фанка Койнарова (меццо-сопрано), Елена Беделева (контральто), Тонка Йорданова, (контральто), Темелько Иванов (кавал) и Ивелин Божанов (тамбура). Коллектив исполнил болгарские народные песни, среди которых были «Tri Pirinski Pesni», «Lazarski», «Nekoi tropa» и другие.



Bulgarka junior quartet

Первые несколько номеров участницы коллектива представили а капелла. Каждая вокалистка продемонстрировала яркую индивидуальность, исполняя свои партии как поочередно, так и в унисон. Время от времени они устраивали настоящую вокальную дуэль. Произведения для программы были подобраны на удивление разноплановые. Среди них были и залихватские застольные песни, и плачи, и пастушеские баллады, и исторические песни.

Задор и яркие национальные костюмы участниц квартета помогли зрителям перенестись на время выступления Болгарского юниорского квартета в балканскую деревню с её праздниками, радостями и скорбью. Языковой барьер отнюдь не был для российской публики препятствием в постижении смысла этих самобытных песен, потому что в них часто встречались понятные фразы, типа «а под вечер месячинка» или «калина-малина». К тому же солистки квартета щедро снабжали многие номера залихватскими выкриками, дающими точное представление об эмоциональном фоне той или иной композиции.

На некоторых песнях к участницам Bulgarka junior quartet присоединялись духовик Темелько Иванов и тамбурист Ивелин Божанов. В песне «Nekoi tropa» Темелько Иванов продемонстрировал богатый арсенал флейт различных тембров. А в середине концерта инструменталисты представили танцевальный номер.

Euroradio Folk Festival прошел в Москве с 26 по 28 мая 2018 года.