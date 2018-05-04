Euroradio Folk Festival объявил имена участников

Фестиваль состоится в Концертном зале «Королевский» рядом с Останкинской телебашней.





В ежегодном форуме, который проводится с 1980 года и является вторым по значимости музыкальным событием в Европе после песенного конкурса «Евровидение», примут участие 17 артистов и коллективов из 16 стран - России, Белоруссии, Армении, Китая, Чехии, Болгарии, Словении, Испании, Кореи, Эстонии, Польши и др. Отбор на фестиваль проводили входящие в состав национальные радиостанции - члены ЕВС, выбирая наиболее достойных фолк-музыкантов.

Euroradio Folk Festival - открытая платформа, на которой можно продемонстрировать все разнообразие музыкальных стилей и жанров, существующих сегодня в европейской фолк-музыке. Кантеле, скрипки, аккордеоны, балалайки, гортанное пение, йодль – это далеко не полное перечисление выразительных средств, которыми пользуются участники фестиваля.

Россию на Euroradio Folk Festival будут представлять Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга и известный бурятский актёр, сказитель, исполнитель традиционных эпосов и од, мастер горлового пения Виктор Жалсанов. От Белоруссии на форум приедет 17-летняя Патриция Свитина со своим коллективом. Армению представит ансамбль национальных народных танцев и песен «Айордик» («Дети Армении») под руководством бывшей солистки ансамбля «Маратук» Анаит Саргсян. Словению будут представлять Brina Trio и его солистка Брина Вогельник, вплетающие фольклорные мотивы в джазовую музыку. Из Польши на фестиваль собирается ансамбль Kożuch («Кожух»), играющий традиционную музыку из самого сердца страны – из региона города Лодзь. От Болгарии на фестивале выступит «Болгарский Юниорский квартет» - преемник «Трио Булгарка». Чехию представит коллектив Narajama, активно использующий фольклорные традиции Южной Моравии. Норвегию представит Трио Эрленда Викена, в которое кроме его основателя - скрипача Эрленда Викена - входят Мариус Графф (гитара, банджо, мандолина, вокал) и шведский виолончелист Лео Свенссон Сандер. От Республики Корея на фестиваль приедет ансамбль Hona. Китай на Euroradio Folk Festival представит Shanghai Ruan Ensemble, созданный Лиу Бо, играющей на жуане. Испанию представит группа Brath, использующая в своем творчестве смесь различных стилей – фолк, поп и рок. От Финляндии на фестиваль приедет композитор, скрипачка, певица и исполнительница на лире Пяйви Хирвонен. От Швейцарии на фестиваль приедет дуэт Janett Duo, в состав которого входят Доминик Жанетт (кларнет) и Курдин Жанетт (аккордеон). Швецию представит шведско-финское трио Folk’avant в составе Анна Викениус (вокал), Майя Кауханен (кантеле и вокал) и Анна Рубинштейн (скрипка и вокал). Из Эстонии на Euroradio Folk Festival приедут аккордеонистка Тууликки Бартосик и композитор Ванесса Массера. А Турцию будет представлять Анатолийский камерный ансамбль, который объединяет в своем творчестве традиции классической и народной турецкой музыки.

Согласно регламенту фестиваля каждому исполнителю на представление будет отведено 50 минут. На концертах будет вестись профессиональная аудио- и видеозапись.

Начало концертов:

26 мая - в 11.40.

27 мая - в 14.40.

28 мая - в 13.10.