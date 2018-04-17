Euroradio Folk Festival соберет этно-музыкантов из разных стран

Принимающей стороной фестиваля, который в этом году проходит в России, станет радиостанция "Орфей", входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС). Euroradio Folk Festival – событие уникальное. Фестиваль представляет собой открытую платформу, на которой можно продемонстрировать все разнообразие музыкальных стилей и жанров, существующих сегодня в европейской фолк-музыке. Кантеле, скрипки, аккордеоны, балалайки, гортанное пение, йодль – это далеко не полное перечисление выразительных средств, которыми пользуются участники фестиваля. За время существования EFF более 2.000 вокальных и инструментальных ансамблей и солистов смогли выступить на его сцене и продемонстрировать миллионной аудитории глубину традиций своих стран.

В числе участников EFF – не только представители европейских государств, но и гости из Австралии, Кореи, Японии, США и других стран. В разные годы на его сценах выступали такие известные группы, как Wymme и Hednigarna из Финляндии, Frifot из Швеции, Кирстен Братен Берг и Арилд Андерсен из Норвегии, Кейт Расби и Flook из Великобритании, Wrigley Sisters из Шотландии, японский дуэт "ХИДЕ-ХИДЕ", молдавская группа "Тригон", украинский коллектив Veseli Vujky, белорусское трио “Рада”, Nubar из Армении и др. Среди российских участников были Аркадий Шилклопер, Алексей Архиповский, трио "Лойко", квинтет «Валдай» (их представляло Радио «Орфей»), солисты и ансамбли Академического хора русской песни РГМЦ, солист Академического большого концертного оркестра им. Ю.Силантьева Андрей Солод, квартет "Московская балалайка".

Euroradio Folk Festival не преследует коммерческих целей. Этот форум – место свободного и неформального общения представителей различных народов. Здесь фолк-исполнители имеют возможность продемонстрировать свое мастерство и поделиться опытом. Не менее важна и другая составляющая фестиваля: защита и продвижение фольклорной музыки, поддержка ее новых направлений. Огромную роль здесь играют европейские общественные радиостанции, которые ежегодно транслируют концерты фестиваля. В известной степени EFF решает и имиджевые задачи, ведь уровень участников, представляемых радиокомпаниями, отражает актуальную жизнь европейцев и иллюстрирует состояние культуры в каждой стране.

Отбор на фестиваль проводят входящие в состав Европейского вещательного союза радиостанции каждой страны, выбирая наиболее достойных фолк-музыкантов. В этом году в Москву в рамках Euroradio Folk Festival приглашены исполнители из 25 стран. Среди них Белоруссия, Болгария, Германия, Испания, Китай, Корея, Норвегия, Польша, Словения, Россия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. В течение трех дней, с 26 по 28 мая 2018 года, выступления будут организованы на сцене Концертного зала «Королёвский» (ул. Академика Королева, 15, кор.2). Согласно регламенту фестиваля каждой команде на представление отводится 50 минут. На концертах будет вестись профессиональная аудио- и видеозапись.