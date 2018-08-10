Экс-директор РАО Федотов выплатит 247,5 млн руб за ущерб РАО

«Пресненский суд удовлетворил частично исковые требования и взыскал с Федотова в пользу истца — Общероссийской общественной организации „Российское авторское право“ — денежные средства в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере порядка 247,5 млн рублей», — сказал представитель суда.

По его словам, всего РАО требовало взыскать около 294 млн рублей. Также с Федотова взыскана в доход бюджета Москвы госпошлина в размере 60 тыс. рублей.

В июне прошлого года Федотов был приговорен к 1,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. Причиненный ущерб в результате преступления составил около 300 млн рублей, еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн рублей. В декабре прошлого года он вышел условно-досрочно.