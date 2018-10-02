Гарик Сукачев выпустил полную дискографию

Некоторые альбомы до настоящего времени никогда не были представлены в цифровом виде, среди них альбом-эксперимент, самое значимое событие 91 года "Акция "Нонсенс", а также "Все это рок-н-ролл" (1992) и "Я обожаю Jazz (The Best 1986-1989)". Некоторые были изданы совсем недавно на CD в составе подарочного бокса Бригады С "Дело № 8816/АШ-5": "Концерт в г. Тройсдорф (ФРГ) 14 июня 1989" и "Концерт в Yotaspace 23 октября 2015".

Так же стал доступен альбом проекта Боцман и Бродяга "Я милого узнаю по походке" (1995) - уникальный живой концерт, записанный с Александром Ф. Скляром.



Гарик Сукачев

С 17 октября 2018 года начнется продолжительный концертный тур Гарика Сукачева с расширенной концертной программой «59:59».

Дискография Гарика Сукачёва доступна по ссылкам:

https://apple.co/2xuR4JB - iTunes

http://bit.ly/2pgvEwd - Google Play

http://bit.ly/2OwfsSw - Navimusic (FLAC)

http://bit.ly/2po3UGh - Yandex Music