Metallica выступит в Кремле с Симфоническим оркестром

В апреле 1999 года американский дирижёр Майкл Кеймен записал с группой Metallica уникальный концерт S&M - Symphony & Metallica. Знаменитые на весь мир рок-музыканты вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско исполнили 21 песню перед многотысячной толпой фанатов. Из-за сложных аранжировок шоу даже пришлось разделить на два дня.

Впоследствии за композицию The Call of Ktulu группа вместе с дирижёром получила премию "Грэмми", а двойная концертная пластинка стала культовой. Но, что самое удивительное в этом концерте - он стал уникальным буквально! Ведь несмотря на мультиплатиновый статус DVD, группа ни разу не решилась повторить это выступление. Через несколько лет Майкл Кеймен умер, и всякая надежда увидеть подобное представление живьём угасла. Кроме того, это была последняя запись Джейсона Ньюстеда в качестве басиста Metallica, и после этого релиза самая известная рок-группа в мире на несколько лет погрузилась в хаос.

Через 15 лет после исторического концерта многие хотели бы повторения эпического шоу, но сложность этого грандиозного мероприятия отпугивает даже профессиональных организаторов. В результате долгих размышлений, творческой работы над сложнейшим материалом, разработки партитур, создания удивительного светового, сценического оформления, изнурительных кастингов и последующих многочисленных репетиций, профессиональная команда единомышленников решилась воссоздать легендарный концерт, соединить тяжёлый рок и симфонический оркестр, вдохнув новую жизнь в ставшие классикой хиты: Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets...

Художественный руководитель проекта Metallica Show - Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь. Оркестр под его управлением сопровождал выступления грандов мировой музыки: Демиса Руссоса, Сары Коннор, Дмитрия Хворостовского. Но наиболее интересным для маэстро было сотрудничество с легендами рока - Scorpions. Виктор Бабарикин - один из немногих академических музыкантов, который глубоко понимает и ценит тяжёлый рок. А когда дело касается такой сложной музыки, как у Metallica, без специалиста с опытом «на обоих фронтах» не обойтись.

Проект Metallica Show прошёл через десятки репетиций в различных составах - от камерной группы в несколько музыкантов-виртуозов до большого симфонического оркестра из 60 человек. Упорная работа четырёх аранжировщиков на протяжении нескольких месяцев (одних только страниц с нотами несколько тысяч!), дирижёра и рок-музыкантов позволила выверить каждую ноту.

Поворотным моментом в становлении шоу стало приглашение профессиональных музыкантов вместо обычной трибьют-группы. Главные герои вечера - состоявшиеся в тяжёлом роке исполнители, известные не только в России, но и за рубежом; зрители встречают их с неизменным восторгом. Это не преувеличение: судя по отзывам, зачастую люди предпочитают звук Metallica Show концерту самой Metallica.

Позади несколько десятков успешных концертов по России: шоу было с аншлагом представлено в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Тольятти, Сочи, Новосибирске, Сургуте, Челябинске, Перми, Кемерове, Красноярске, Иркутске и в других городах. За три года общее число зрителей программы превысило 30 тысяч человек.

Выбор Государственного Кремлёвского Дворца для такой программы - не исключение, а закономерность. После 5000 зрителей в Крокус Сити Холле шоу возвращается в сердце столицы, самый престижный и знаменитый зал России. Шесть тысяч мест, потрясающее световое оформление, но самое главное - звук невероятной чистоты и силы!

В Кремль приглашён Большой Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония", с успехом выступающий в крупнейших концертных залах по всему миру. Оркестр проводит более 100 концертов за сезон и за 15 лет заслуженно завоевал любовь россиян, стал известным международным брендом. Это лучший российский оркестр, который одинаково ярко исполняет и классику, и рок.

На концерте, конечно, будут исполнены классические композиции с пластинки S&M, но изюминкой шоу станут несколько дополнительных хитов Metallica, для которых профессиональные аранжировщики написали оркестровые партии. В таком виде их не исполняла сама Metallica! Несмотря на сложность, оригинальный двухдневный концерт продолжительностью 2,5 часа будет исполнен за один вечер.

Следует отметить, что программа проходит на английском языке в традициях лучших международных шоу, ведь уже в 2018 году проект выходит на мировой уровень: уже назначены концерты в Париже, в Праге, в Мехико, в Сатьяго и др.