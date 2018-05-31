Монеточка - «Раскраски для взрослых»

M2, 25.05.2018

Жанр: инди-поп, этно-поп.

Раскрутка юной поэтессы из Екатеринбурга Лизы Гырдымовой происходила по стандартному нынче пути. Сначала рекламный пост в очень популярной группе ВК, затем сарафанное радио и приток фэнов, затем Ютьюб, затем дуэты с более-менее известными артистами и, наконец, контракт с серьезным лейблом M2 и работа с известным саунд-продюсером Виктором «БЦХ» Исаевым над этим альбомом.

Тексты песен по сравнению с песнями «под клавиши» стали еще более интеллектуальными (этот ценз точно пройдут не все), но наивные интонации поющей на утреннике девочки остались прежними. В сочетании с незамысловатой инди-поп аранжировкой от БЦХ это выглядит отчаянно нелепо. Но, возможно, эта цель и преследовалась. Хармсовский абсурдизм формы и содержания может притянуть не только педофилов, но и наивных хипстеров, которые могут его и лучшим альбомом года назвать, и даже вестником новой русской поп-музыки.

Ничего этого, конечно, в альбоме Монеточки нет. Хотя яркие хуки вроде «Нет монет» в альбоме все-таки есть, в этом его главная ценность — помимо зеркальной искренности поколения 19-летних, тех самых, кто в 2017-2018 годах выходят на митинги Навального. Монеточка живописует это поколение, аки Репин бурлаков на Волге. Все это. Свободолюбие и каша из понятий в голове, отрывки фамилий великих и простодушный максимализм, стеб и драматический серьез. Все из реальной жизни, прямо с улицы. Штука в том, что сама Монеточка, закончившая спецшколу и ныне учащаяся во ВГИКе, на порядок образованнее своего слушателя, и этот дисбаланс очень бросается в глаза. Песни про свое поколение адресованы куда более взрослому слушателю (да хоть бы отсылки к Цою), но странно было бы, если тот взрослый слушатель согласится по доброй воле слушать человека, не умеющего петь и с аранжировкой два прихлопа и три притопа.

Монеточка оказалась в ситуации, когда она привлекает всеобщее внимание, но удержать его чрезвычайно сложно. Все изменилось бы, коли удалось бы сделать звук отточенно-профессиональным из большой поп-музыки (именно так в топы взлетела Тейлор Свифт, а намного ранее - Мадонна). Возможно, это удастся Монеточке в будущем. А может, и нет.

Альбом «Раскраски для взрослых» показывает, что хайп на злободневных песнях можно успешно продолжить с привлечением клубных профи. Удержаться же и сделаться новой русской Тори Эймос так точно не получится. Кстати, самый популярный в интернете трек альбома - «Нимфоманка» (№5 в чарте Яндекс-музыки). Он с хуком и «про любовь». И никакой политики.

Оценка: 6 из 10.

Гуру КЕН