Музыка сближает: летние концерты Joyce DiDonato и Камерного оркестра Парижа

Очень сокровенный, чувственно-деликатный, я бы сказала - утонченный концерт: словно для близкого круга хороших и добрых друзей, хотя театр вмещает чуть более двух тысяч с половиной. Но случайных гостей здесь не было, такая заговорщицкая аура взаимопонимания царила в зале, на балконах, в амфитеатре. А на сцене ощутимо и очевидно прослеживалась абсолютная гармония между аккомпаниатором и певицей,

Джойс ДиДонато дебютировала на сцене Королевской оперы в 2003 году, и с тех пор ее приглашает в Ковент-Гарден регулярно. Я же стараюсь не пропустить оперы с ее участием с 2013 года, когда театр поставил «Деву Озер» Россини. Говорят, ее, Девы озер, появление приходится лишь один раз на поколение. Эта дама - своенравна, с характером, и требует уникальных вокальных данных, виртуозного колоратурного меццо-сопрано, предпочтительно – с широчайшим диапазоном. И это меццо-сопрано - ДиДонато.



Джойс ДиДонато (Joyce DiDonato)

Но в этот раз был концерт. Она спела несколько арий из «Ариадна на Наксосе», трогательные песни на стихи Фердинандо Перикет (Ferdinando Periquet), а также «De España vengo» Пабло Луны. После антракта - деликатный, мечтательный подход ДиДонато к «Шахерезаде» Мориса Равеля напомнил нам не только о тонкости и изысканности французских традиций, но и его сложных отношениях с арабским миром. А потом были «Американские песни» - песня Сирены, «Плыви, маленький кораблик», «Это все о тебе», «Песня моего сердца» из мюзиклов «Leave it to Jane”, “Miss 1917”, “Very Warm for May”, “Spring is here”, созданных в период между 1917 и 1939 годами.

Ее программа подобрана так, чтобы увезти за собой очарованного зрителя в волнующее путешествие, тем более, что «поводырь» обладала всей необходимой атрибутикой: великолепным голосом, безупречной техникой, высоким уровнем классической подготовки, манерами, деликатностью, шармом. Антонио Паппано легко, изящно, непосредственно подыгрывал ей, импровизировал с ходу, и все это - как пение, так и игра - были на таком потрясающем уровне мастерства, что зал просто захлестнули аплодисменты, тем более, что оба именитых мастера исполнили на бис еще пять песен!

А накануне в Париже, в знаменитом Соборе Парижской богоматери под слоганом «Музыка сближает нас» играли Антонио Вивальди. Камерный оркестр Парижа под руководством Фабио Бионди (Fabio Biondi) – итальянского скрипача и дирижера, специализирующегося на музыке барокко, сыграли несколько Концертов и Увертюр для струнных, скрипки и континуо. Первую скрипку вел сам дирижер.

Здесь, конечно, же была другая публика – двести, большей частью туристов, а также любителей музыки, оказавшихся скорее по случайности в тот вечер на площади перед собором Парижской богоматери: крупинка из четырнадцати миллионов, что посещают его ежегодно. Но для тех, кто оказался в этот вечер под сводами исторического здания, вкупе с великолепной акустикой, профессиональной игрой и хорошим пением - все это оставляет незабываемое впечатление, а уникальная архитектура, как внутри здания, так и снаружи создает определенный настрой.

И хотя Игорь Стравинский, который, как известно, не страдал деликатностью, однажды со свойственной ему безмятежной и бескомпромиссной прямотой сказал, что Вивальди шестьсот раз написал один и тот же концерт. Однако, эти восемь концертов, как и вся музыка Вивальди, впрочем, не перестает вызывать восхищение, а барокко и поныне действует на нас - умиротворяюще.

Людмила ЯБЛОКОВА