«Профессорский концерт» на ярославском фестивале Башмета. Аншлаг и консерватизм

В рамках всех фестивалей Башмета в России включены мастер-классы для местных и особенно юных музыкантов. Башмет не жалеет сил, чтобы приехали лучшие из лучших педагогов в Европе. И особенной традицией стали «профессорские» концерты, когда педагоги, большинство из которых активно практикующие музыканты ведущих оркестров мира, - собираются в одном концерте. Обыкновенно это едва ли не лучший концерт фестиваля, стоящий заведомо особняком. Публика понимает такие нюансы редко, и именно поэтому стало приятным откровением, что на очередной «профессорский» концерт в Ярославле пришло столь много зрителей, что не осталось мест в зале от слова «совсем».

Духовые — отдельная болезненная тема для российского музыкального образования, поэтому Башмет именно духовиков холит и лелеет. Он понимает, как важно юным кларнетистам и трубачам видеть и слышать советы самых лучших педагогов. Кто же присоединился к «Солистам Москвы»? Приехали финский кларнетист Харри Маки (профессор Академии Сибелиуса в Хельсинки, арт-директор духового фестиваля «Крассел»), фаготист Карло Коломбо (профессор консерваторий Лиона и Лозанны, солист оркестра Лионской оперы), российские флейтист Владимир Парунцев (основатель барочного ансамбля Pfeyffer) и трубач Леонид Гурьев (преподаватель московской консерватории). К ним присоединились знаменитый итальянский флейтист Массимо Мерчелли и солисты ансамбля «Солисты Москвы» скрипач Михаил Ашуров и гобоист Эрик Чалабаев (лауреаты международных конкурсов).

Состав впечатляющий. Но и сет-лист впечатляет не меньше! Второй «Бранденбургский» концерт Баха, первый концерт Моцарта для флейты с оркестром, симфония Гайдна си-бемоль мажор, концертино Штрауса для кларнета и фагота с оркестром. А на десерт — чудная «Деревенская» симфония Моцарта (она же - «Секстет деревенских музыкантов»).

«Профессорские» концерты стали традицией для фестивалей Башмета. Чем они отличаются от остальных, так это прежде всего академичностью. Профессоры не любят играть экспериментальные интерпретации, они всегда максимально близки к авторскому тексту и любым примечаниям авторов на полях. Они всегда по-хорошему консервативны. Собственно, уже «Бранденбургский» концерт доказал это с ходу: Чалабаев, Парунцев и Гурьев дули столь эталонно раритетно, что казалось, будто присутствуешь на концерте 50-х годов. Скрипач Ашуров вел партию настолько ровно, насколько надо было, чтобы ансамбль звучал аки единое целое.

Непедагог Массимо Мерчелли сыграл Концерт №1 Моцарта куда более своеобразно - «Солисты Москвы» только и ловили прихотливые длительности нот солиста, Моцарта тот переписывал на глазах, оставаясь в рамках академизма. Напряженный глаз дирижера Башмета то и дело скользил по первым скрипкам, беспокоясь за длительности.

Поздний Штраус в духе венцев XVII века — раздолье для строжайшего консерватизма. Что и продемонстрировали профессоры Маки и Коломбо в Дуэте-концертино для кларнета и фагота с оркестром. Это был подлинный мастер-класс по кларнету и фаготу. Филигранно выверенные длительности, благородный тембр, полетный звук. А маэстро Башмет продемонстрировал высочайшее владение балансировкой всех оркестровых групп.

Странно было бы в этой ситуации не показать «своих». А именно детей, играющих в любимом детище Юрия Абрамовича — Всероссийском юношеском оркестре. Вначале зрителей поразил необыкновенно живой юный гобоист Роман Александров в Адажио концерта итальянского классика Алессандро Марчелли — он играл совсем не по-детски.

Да и концертная симфония Гайдна с солирующими Зиновией Нестеренко (скрипка), Ильей Михайловым (виолончель), Варварой Петровой (гобой) и Ильей Быковым (фагот) звучала строго, размеренно и аккуратно.

Самая большая нагрузка упала на плечи «Солистов Москвы», не уходивших со сцены весь долгий концерт. Они с честью выдержали испытание, и показали рафинированный глубокий звук. Особенно ценно это с учетом огромного количества у них выездных концертов по Ярославской области параллельно с главными концертами в зале Собинова Ярославской филармонии.

А завершился «профессорский» концерт шуткой. Юрий Башмет даже произнес предваряющий спич — по поводу пьяных деревенских музыкантов, искусно спародированных Моцартом, он вспомнил старый случай с гневной рецензией одной американской критикессы на исполнение «Секстета деревенских музыкантов» и последовавшим затем судом и присуждением 800 долларов обиженному оркестру. Затем собственную историю с аналогичной историей в Москве. И даже во время исполнения не удержался от комментариев: «Сейчас будет каденция у первой скрипки, музыкант играет, ошибается и бросает все к чертовой матери». Обе валторновые партии исполнили австрийские музыканты Роберт Кис и Петер Харсани. На актерские мизансцены (которые так любят многие дирижеры в этой симфонии) ни сил, ни времени отрепетировать не осталось. Но блистательные музыканты сыграли все, что нужно, и без театра.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: РАДА