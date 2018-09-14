Прощай BBC Proms 2018, прощай, Европа!

Британцы не вывешивают на своих домах флаги, не кичатся своим патриотизмом как американцы, но во время последней ночи фестиваля они все, в Англии, в Шотландии, в Уэльсе или в Северной Ирландии объединяются в таком едином порыве… Все вместе они – Великая Британия. Концерт из Альберт Холла транслируются в прямом эфире, по всей стране, в том числе в парки - Белфаст, Гайд-парк, Глазго, Колвин-Бэй... Там установлены огромные экраны, и каждый желающий может присоединиться к торжеству. По степени сплоченности этот вечер превзойдет и встречу Нового года: красочный фейерверк в центре Лондона собирает десятки тысяч жителей и гостей столицы. Но это толпа. На финальном концерте BBC Proms собирается нация!

Это 124-ый BBC Proms Last Night, и по традиции завершает фестиваль симфонический оркестр и многочисленный хор Би-би-си, были приглашены солисты - баритон Джеральд Финли и подросток-саксофонист Джес Гиллим, и в этот раз честь завершить фестиваль была предложена дирижеру сэру Эндрю Дэвису. Не было приглашенных, справились своими силами.

Как всегда, это был исключительный концерт, и, как сказал сэр Эндрю, именно зрители делают Proms тем, чем он является; поэтому именно им, зрителям, должно быть позволено иметь окончательный голос, как это происходило в течение многих лет.



Джес Гиллим и Эндрю Дэвис

Но если раньше «окончательный голос» зрителя имелось в виду то, что он становился главным героем концерта, он, зритель, пел, приседал в такт музыке, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону изображал «людскую волну», махал флагами, наряжался так замысловато и неожиданно для сдержанного типичного англичанина и не менее сдержанной англичанки, что только диву даешься: костюмы и платья в красках национального флага, это, поверьте, пустяки.

Однако в этот раз фраза дирижера, как мне кажется, имела другой подтекст. И потому, с вашего позволения, я не буду говорить сейчас о программе концерта, она повторяется с небольшими изменениями из года в год, ее легко найти в интернете, и я уже несколько раз писала об этом. Поговорим о другом.

Двадцать тысяч флагов Евросоюза быстренько разошлись (только в Лондоне) между зрителями Королевского Альберт Холла и прилегающего к нему Гайд-парка, где собрались бессчетное количество зрителей, чтобы стать частью этого события – как оказалось, в первый раз не совсем уж и музыкального.

Впервые после 2016 года, когда состоялся этот пресловутый референдум Brexit-Remain, финальный вечер BBC Proms 2018 был настолько очевидно политизирован, а наличие атрибутики Евросоюза было настолько очевидно доминирующим, что компании ВВС пришлось ограничивать, подрезать, менять ракурс телекамер, дабы не демонстрировать этой сплоченности восьмитысячной зрительской аудитории Альберт-Холла перед многомиллионной телезрительской аудиторией. Социальные сети заполнились сообщениями: «Горд видеть флаг Евросоюза. Быть вместе – это единственный путь Британии остаться Велико Британией». И тут же – «Счастлив видеть флаг Великобритании! Счастлив быть британцем в сердце Европы!»

Разделились почти наполовину не только зрители BBC Proms 2018, разделился парламент, страна – на грани… А музыка? Музыка по-прежнему дает надежду. Музыка по-прежнему объединяет. Национальный гимн, как и Rule Britannia Rule! (Правь, Британия!) – поют, стоя, все – и те, кто отделяется, и те, кто хотели бы остаться в Евросоюзе! Эндрю Дэвис это почувствовал, и в своем выступлении сделал акцент на инклюзивном характере музыки, объединяющем народы и религии.

Шостакович и его 4-я симфония

Симфонический оркестр Бостона и его музыкальный директор Андрис Нельсонс исполнили «бескомпромиссную Четвертую симфонию Дмитрия Шостаковича – ослепительный манифест модернистских убеждений композитора», утверждает программка. Кроме того, это исполнение - часть внушительного проекта, результатом которого станут концертные представления по всему миру и запись всех пятнадцати симфоний композитора.



Андрис Нельсонс

Дирижер и его музыканты буквально в первую же секунду обрушили на нас всю музыкальную силу медно-духовых и ударных инструментов, сменив затем тему веселым маршем, но Нельсон избежал соблазна слишком громко исполнять эти проходы, наоборот, сдерживая звук, он смог усилить напряжение, царящее в зале. В открытых соло музыканты оркестра «ослабили поводья», позволяя солистам, и особенно тромбонисту Тоби Оф (Toby Oft), беспрецедентную свободу продемонстрировать свои таланты.

Четвертая Симфония Шостаковича находилась в забвении долгих двадцать пять лет; она требует оркестра из 125 музыкантов, но взамен дает нам невообразимый океан звуков: мрачных, бескомпромиссных, ужасно пронзительных, скорбных, диссонированных, но это все – музыка, не сумбур, музыка завораживающая, заводящая, увлекающая и не отпускающая до самого последнего звука. Нельсон и его оркестр благополучно провели нас сквозь шторма и перипетии непростой судьбы композитора, но оставили нас стоять над пропастью, «по самому по краю».

Берлиоз, его Клеопатра и обворожительная меццо-сопрано Джойс ДиДонато

В этот вечер был Берлиоз и только Берлиоз. Увертюра Le Corsaire, «Смерть Клеопатры», «Троянцы» — «Королевская охота и «Шторм» и «Смерть Дидо». Завершил вечер «Гарольд в Италии». Это был очень специфичный, харизматичный вечер, украшением которого стало американское меццо-сопрано Джойс ДиДонато и скрипач Антон Таместит (Antoine Tamestit).



Джойс ДиДонато и Антон Таместит

Открылся вечер восьмиминутной увертюрой, настроивший нас на создавшей определённую возвышенную и задушевную атмосферу, в которой царила только музыка, не прерываемая абсолютно ничем. Дирижер сэр Джон Элиот Гардинер и его музыканты из Revolutionare et Romantique добились такого слияния оркестра, что зал притих, не дышал. Абсолютное торжество музыки!

Вряд ли можно было бы найти лучшую исполнительницу для «Смерти Клеопатры» Берлиоза. Эта вещь во многом зависит от солистки, и ДиДонато, безусловно, одна из лучших кандидатур. Ее роскошное идеальное мягкое меццо-сопрано передало весь драматизм душевной борьбы Клеопатры на пути к смерти. Обладательница такого божественного инструмента как голос, она не только великолепно исполнила Клеопатру и эпизоды из «Троянцев», она и играла с той интенсивностью, с какой только это было возможно во время концертной программы.



Антон Таместит

Удивил необычный выход на сцену французского скрипача Таместита. Он то крался по сцене, словно прятался, глазел по сторонам, бесцеремонно пробирался между вторыми скрипками, и вел себя совсем не как солист концерта. Он вышел на сцену уже Гарольдом- наблюдателем, путешествующим по Италии. Но когда он в сопровождении гениального сопровождения двух кларнетов добрался в итоге до арфы, и остановился перед арфисткой в изумлении, это был поистине гипнотизирующий момент – и в музыкальном, и в театральном отношении. Душевный вечер – приятный, задушевный, проникновенный!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Chris Christodoulou