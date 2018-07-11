Суд обязал взыскать с мнимых «разработчиков программного обеспечения» более 17 млн рублей в пользу РАО

Исковые заявления были поданы в связи с результатами независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности бывшего менеджмента РАО, проведенного по инициативе обновленного в 2016 году руководства Общества. В ходе проверки были выявлены системные нарушения в операционной и финансовой деятельности Общества за предшествующий период, в том числе серия экономически невыгодных и сомнительных договоров, повлекших ничем не обоснованные убытки для РАО и представляемых им правообладателей.

Новый Авторский совет РАО принял решение о необходимости принятия мер для возвращения денег правообладателей, заплаченных по сомнительным договорам, для чего в суды был направлен ряд исковых заявлений.

2 июля 2018 года суд удовлетворил два очередных исковых заявления в пользу АНО «Агентство по управлению непрофильными и проблемными активами РАО».

В первом случае было взыскано 6,9 млн рублей с ООО «Вертикаль» за нарушение договорных отношений при оказании услуг по разработке программного обеспечения. Во втором случае – 10,3 млн рублей с ООО «Трансспецконтроль» за неисполнение условий договора по разработке программного обеспечения. Действия ответчиков были квалифицированы Арбитражным судом города Москвы как факты неосновательного обогащения в силу отсутствия в обоих случаях собственно оказанных услуг.