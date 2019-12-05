Ани Лорак крушит все в Италии в клипе Бадоева

Съемки проходили на Сицилии. Автор музыки: Ани Лорак, Глеб Чёрный. Автор слов: Ани Лорак.
- Портрет счастья и нового смысла себя, портрет влюбленной девушки! – написал режиссер в фейсбуке. - Мы снимали разные клипы с Ани Лорак, но в этот раз мне посчастливилось наблюдать за тем, как раскрылось ее сердце. Из всех сложных режиссерских идей я решил остановиться на главной задаче, показать очень красивую девушку так, как она есть. Любви тебе, Дива, твой пример дарит надежду многим.
В клипе Ани оставляет на горной дороге свою машину (авто еще некоторое время едет за ней, а потом сбрасывается со скалы в пропасть), босиком гуляет по городку, забирается в чужой дом, купается там в бассейне, выбирает себе платье из шкафа, затем крушит мебель и танцует в прибрежном кафе, а под утро с букетом полевых цветов возвращается к своему спящему молодому человеку.
- И пусть за окном зима, а мне хочется согреть вас лучами сицилийского солнца в этом искреннем и лёгком видео! - прокомментировала Ани Лорак.
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