Ани Лорак крушит все в Италии в клипе Бадоева

В окружении звезды поясняют: Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у Лорак существенно сократился концертный график — ближайшие выступления певицы намечены лишь на август.





Сейчас артистка находится в США и сообщает поклонникам, что у нее начинается «новая жизнь».

