Ани Лорак развелась мужем

Заседание по делу проходило в Шевченковском районном суде Киева и продолжалось максимум 15 минут, сообщает ТСН. Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.



Ани Лорак

То, что брак бывших влюбленных официально расторгнут, сообщила секретарь суда. На вопрос о том, как Лорак и Налчаджиоглу будут делить имущество и опеку над совместной дочерью Софией, секретарь ответила, что «это был иск только о расторжении брака».

Ани Лорак подала на развод 4 декабря 2018. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа. Однако к июлю 2018 слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами. А в июле в Сети появилось видео, как муж Ани Лорак изменяет ей с незнакомкой.