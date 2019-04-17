Ани Лорак спела о разводе

40-летняя певица представила драматичную композицию о любви. В клипе артистка откровенно делится своими чувствами, а также рассказывает о жизни после развода с мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Режиссёром клипа стала Катя Царик.

На видео певица в блестящем виниловом платье исполняет композицию под десятками лучей прожекторов в тёмном помещении. Автор музыки: Ани Лорак, автор слов: Ани Лорак и 90210.Group.

«Я тебя ждала» - это новая история от Ани Лорак очень личная, очень искренняя. Трек о сильной женщине, о женщине, умеющей любить, раскрываться разными красками, отпускать, благодарить, о женщине, способной прощать и идти вперед. Новая авторская песня певицы звучит в модном ритме этой весны. Каждый бит – в душу, каждое слово в сердце. Здесь нет декораций, здесь есть оголенные чувства, которые возможно передать только музыкой. Созданный совместно с талантливой командой 90210 трек превратился в глубоко эмоциональную работу от Ани Лорак. Этой работой певица ознаменует новый этап своей жизни, словно была жизнь до и после, — говорится в комментарии к клипу.



Ани Лорак

Эта история соткана из моих чувств, пусть эта музыка согреет сердца, - добавила певица в своем блоге.