Елена Темникова начала выкладывать кинотрилогию

В трех видеоработах для певицы известный клипмейкер покажет три этапа, которые переживают любые отношения. По словам режиссера, трилогия Елены Темниковой - это короткометражное кино под музыку. Все три работы сняты в разных жанрах. Первая - moodовая, передаёт ощущения бабочек в животе. Второе видео - технически-сложное в своей реализации, где один кадр незаметно переходит в другой, они “связаны нитками”, показывают непрерывность мыслей. Третье - нуарная работа с некой мистикой, кинематографичный триллер.





Клип сделан в известной украинской компании Mozgi Production. Исполнительный продюсер: Ирина Горовая. Видеотрилогия снята на синглы из нового альбома Елены Темниковой “TEMNIKOVA 4”: «Бабочки», «Нет связи» и «Говорила». Каждое видео друг за другом раскрывает новый этап жизни отношений.

- В начале года Лена прислала мне три песни, которые в моей голове по настроению и по тексту выстроились так, что можно было представить историю одной пары, отношения которых проживают несколько жизней, - рассказал Леонид Колосовский. - Я подумал, что это три этапа, три главы, которые проходят все влюбленные. Будет ли четвертая после этого - зависит от самой пары. Это разные грани чувств, и невозможно отрицать, что какая-то из них не являются любовью.

Кастинг на главную мужскую роль проходил сразу в трех странах на протяжении месяца. Режиссер искал такого героя, который бы сумел полностью справиться с метаморфозой состояний от первого видео и до последнего. Таким героем и спутником Елены Темниковой в кадре стал талантливый португальский актер по имени Родриго Соарес.

Съемки первой видеоработы на сингл “Бабочки” проходили в окрестностях португальского замка Кинта-да-Консейсау XVIII века и на берегу Атлантического океана. Уже с первого дня атмосфера на съемках была теплой и радушной.

- Эта глава о самых светлых, искренних и даже слегка эротичных первых чувствах. Она откроется вам как музыкальная шкатулка, и вы гарантированно вспомните свои истории. Свою влюбленность, - говорит об этом клипе Елена Темникова.

- С Леной очень комфортно, это была наша первая работа вместе. До съемки мы друг друга нашли, понимали, что у нас похожие вкусы и мы можем вместе создать что-то прекрасное. - добавил Леонид Колосовский. - Мне нравилось всё с самого начала, нравились песни. Мало кто знает, но мы хотели добавить и четвертый сингл “Контуры тел”. Позже решили, что начнем с трилогии. Мне нравился каждый день сотрудничества, который от подготовки до съемки привносил все новые и новые краски в эту работу. За полтора месяца у каждого дня был свой оттенок и цвет. Если собрать их вместе, можно нарисовать ту картину, которая уже сегодня раскрывается зрителю.

В клипы встроена реклама продукции Coca-Cola, с которой у Темниковой заключен контракт.