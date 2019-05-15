Елена Темникова продолжает выкладывать кинотрилогию

По словам создателей, видео стало второй частью любовной трилогии альбома «TEMNIKOVA 4», выпущенного в феврале этого года. В этом ролике продолжилась история, которую Темникова начала в клипе «Бабочки», представленном в начале весны.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский. В сюжете видео певица переживает ссору с возлюбленным, безуспешно пытаясь до него дозвониться, пока он колесит по ночному городу в поисках приключений.

- Новая глава рассказывает про тот период отношений, когда появляются первые тревоги, первое недоверие, - говорится в описании видео. - За основу была взята обыкновенная ссора, которая могла быстро решиться, если бы кто-то из участников этих отношений не наделал бы глупостей. Эта история о необдуманных поступках, которые способны совершить любящие. На первый взгляд эти глупости такие простые и банальные. Но они же ставят под сомнение отношения в целом. Они же заводят таймер с обратным отсчётом времени, который дает понимание, когда эти отношения закончатся.



Елена Темникова

Производство видео взяла на себя компания Mozgi Production.