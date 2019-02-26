Сергей Манукян: Важно, чтобы мелодии запоминались!

Саундтрек фильма «Пассажир из Сан-Франциско»: Сергей Манукян, Ярослава Симонова, Nash Albert, Валерий Гроховский, Владимир Ковалев, Валерий Струнов и Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Актёры: Эльвира Болгова, Олег Драч, Рой Вернер, Сергей Манукян, Василий Мищенко, Валентин Смирнитский, Александр Кузнецов, Рустам Сагдуллаев, Мария Груздева и специальный гость Даниэль Ольбрыхский.

Это история непростой судьбы бывшего сотрудника советской разведки, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию. В 90-х годах, в связи с государственными переменами в России, герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку. Его пути пересекаются с российскими и американскими спецслужбами по борьбе с наркомафией, дельцами от наркобизнеса, а также с привлекательной сотрудницей таможни Наташей, у которой внезапно вспыхивают к нему чувства. Вместе с героиней зрителю предстоит догадаться, кем же является загадочный персонаж по имени Фил Маковский.



Сергей Манукян

- Будучи известным композитором, вокалистом, виртуозным пианистом, вы не часто соглашаетесь на работу в кино. Почему согласились принять участие в картине «Пассажир из Сан-Франциско»? Чем она вас «зацепила»?

- В «Пассажире из Сан-Франциско» затронуты очень актуальные вопросы - эмиграции (пусть даже в картине речь идет о так называемой вынужденной эмиграции), попытки обрести самого себя, возвращения на родину. Я сам очень много путешествую и некоторое время, как и персонаж фильма, жил в США. Также, для меня важно, что автор раскрывает тему верности своим идеалам. По моему мнению, если в человеке заложены определенные ценности, он сохранит их везде, в какой бы стране ни оказался, в какие неприятности бы ни попал.

Мы с Толей знакомы уже давно. Как и я, он живет музыкой, поэтому нам было очень просто найти общий язык. И когда он предложил мне поучаствовать в создании фильма, я сразу согласился, хотя в кино, действительно, работаю нечасто. Бальчев - экспрессивный, импульсивный автор, очень творческий человек. Кроме того, от него исходит какая-то неподдельная человеческая доброта. Безусловно, это притягивает, и отражается в его произведениях - будь то музыка или кино. Фильм получился динамичным, многогранным, и работать над ним было невероятно интересно.

- В картине много красивой разноплановой музыки: классическая, шансон, джаз. Какую роль, по вашему мнению, играет музыка в фильме? Можно ли назвать ее одной из героинь фильма?

- Кино - особая реальность. И музыка в кино тоже должна быть другая, кинематографическая. В большинстве современных фильмов музыка не является героиней - она попросту не запоминается. А ведь мелодии могут дополнять и рождать образы, развивать темы картины. Примеры такого использования музыки в кино можно найти, например, в «Шербурских зонтиках», «Семнадцати мгновениях весны», многих советских лентах.

В «Пассажире из Сан-Франциско», действительно, много музыки в разных жанрах. В одной из сцен - сне героя - мой персонаж даже дирижирует симфоническим оркестром... А если говорить о музыке как об участнице фильма, то интересно, что в «Пассажире...» нет центральных персонажей. Конечно, по сюжету, в фильме есть главный герой - эпизоды с его участием занимают большую часть экранного времени. Тем не менее, эта картина - очень динамичная, насыщенная событиями, словно выхваченными из потока жизни. А в жизни, как известно, нет главных героев. Музыка в фильме вторит его композиции: она ненавязчиво подчеркивает состояние персонажей или звучит внутри кадра. Повторюсь, я считаю, важно, чтобы мелодии запоминались - и в этом смысле музыка в «Пассажире из Сан-Франциско» - непосредственная участница событий.

В саундтреке к фильму приняли участие замечательные исполнители: талантливый пианист Валерий Гроховский, гитарист Валерий Стуров, а так же джаз-оркестр Игоря Бутмана и молодые дарования Ярослава Симонова и Валерий Степанов, виртуозно владеющий губной гармошкой. Мне очень повезло оказаться в такой невероятной и разноплановой компании музыкантов.

Не могу не поделиться радостью, что очень скоро мы выпустим полный саундтрек. Зрители смогут насладиться композициями не только во время просмотра картины, но и погрузиться в настроения фильма в любой свободный момент дома.

- Расскажите пожалуйста о ваших композициях, использованных в фильме. Какие чувства, на ваш взгляд, они должны вызывать у зрителя?

- В картине были использованы две мои песни, которые были написаны заранее - композиции «Живя в моем сердце» и «Милый друг». Они созвучны сюжету, отражают то или иное настроение в фильме. Обе композиции - лирические, нежные. Вообще, я отношусь к своим произведениям очень строго (ведь именно так нужно относиться к детям), тем не менее, считаю, что эти песни мне удались.

- В фильме вы исполнили песню на стихи Геннадия Шпаликова «Людей теряют только раз» из второй музыкальной темы картины. Насколько вам близка эта композиция?

- Композитором выступил Толя Бальчев. На мой взгляд, он точно уловил шпаликовскую интонацию. В фильме я исполнил песню на английском языке, но звучит она все равно по-родному. У этой композиции - русская душа, и поэтому, на каком бы языке ни звучала, она передает наш, истинно русский характер. Вообще, я считаю, когда произведение хорошее, оно будет понятно на всех языках. Поэмы Шекспира, переведенные на русский язык, невероятно красивы. Точно так, и текст Библии невозможно исказить, испортить при переводе на какой либо язык. Люди, которые занимаются подобной работой, как правило, обладают высокими моральными принципами, определенным багажом знаний, им важно верно передать смысл оригинального произведения. А человек низкий даже взяться за подобное не сможет - у него ничего не получится.

Также в фильме я исполнил другую известную джазовую композицию под названием «Караван». Это невероятно красивая инструментальная песня, написанная еще в 30-х годах прошлого века легендарным Хуаном Тизолом и Дюком Эллингтоном. Надеюсь, что эти композиции и остальная музыка в фильме доставит зрителю истинное эстетическое удовольствие.

- Поговорим о вашем актерском амплуа: в фильме вы сыграли роль одинокого пианиста в одном из ресторанов. Расскажите о вашем герое. Как непрофессиональный артист, какие сложности испытывали при работе над ролью?

- Никакой особенной задачи передо мной ни стояло. Толе просто был нужен определенный типаж - он попросил меня сняться в небольшой роли, и я согласился. По сути, был самим собой, но при этом играл человека совершенно на меня не похожего. Мой герой - зависимый человек, у которого не получается жить в гармонии с миром. Он влезает в долги, постоянно находится на какой-то грани... Конечно, как непрофессиональному артисту мне было непросто на площадке, но, вместе с тем, очень интересно. А насколько удалось создать на экране достоверный образ героя, судить все же не мне, а зрителю.

- Как считаете, легко ли можно отличить настоящего музыканта от того, кто имитирует игру на инструменте в кадре? На ваш взгляд, важно ли, чтобы актер, исполняющий роль пианиста, действительно владел игрой на фортепиано?

- Насколько я могу судить, актерское мастерство как раз-таки заключается в реалистичном исполнении. Думаю, что профессиональный артист может правдоподобно сыграть роль музыканта, не владея инструментом и не имея музыкального образования. Конечно, в таком случае, актеру необходимо предварительно разобраться во всех тонкостях, разучить произведение, освоить пластику пианиста. Если музыкальная композиция достаточно известная, нужно быть особенно внимательным, ведь зрители, владеющие инструментом, могут заметить, что артист в кадре не попадает в ноты.

- В интервью Анатолий Маркович рассказал нам о месседже своего фильма - о надежде, которая никогда не угасает вопреки всем сложностям и дает человеку силы жить дальше. Что важнее по вашему мнению: надежда или целеустремленность? Можете назвать себя человеком, который в любых ситуациях продолжает верить и надеяться?

- Я считаю, что целеустремленность - замечательное качество, но думаю, что надежда все-таки важнее. Конечно, герой рассказа «Господин из Сан-Франциско» Ивана Бунина тоже надеялся, но его мечты так и не исполнились, он умер. Однако смерть предсказать нельзя, поэтому и постоянно опасаться ее бессмысленно. А вот жить без надежды и мечты совершенно невозможно.