Сергей Манукян выступит на фестивале Young Old

Легенда мирового джаза прочтет лекцию и проведет перфоманс, подготовленный специально для фестиваля «Young Old: новые старшие». Впервые известный джазмен, участник шоу «Голос 60+» выступит в новом для себя амплуа музыканта-перформера, а также расскажет об истории, направлениях и особенностях джазовой музыки.



Сергей Манукян

Лекция Сергея Манукяна поможет гостям фестиваля разобраться в джазе на новом уровне и стать профессиональными слушателями. Пианист проиллюстрирует теорию игрой на рояле, а также исполнит вокальные партии в своей неподражаемой манере. В часовую программу выступления джазмена войдут произведения в стиле блюз, соул-джаз и фьюжн. Маэстро также исполнит джазовую версию композиции The Beatles "Can't buy me love", с которой выступал на слепых прослушиваниях шоу «Голос 60+» на 1 КАНАЛЕ.

«Я верю, что творить можно в любом возрасте, если в душе у вас живёт Творец. Всю жизнь важно учиться: если вы не учитесь, вы живёте в прошлом. У меня возникает аналогия с деньгами: вы можете много заработать и прожить долго на эти средства. Так же и со знаниями: их нужно постоянно получать в достаточной мере», — поделился Сергей Манукян.

3 и 4 ноября в пространстве DI Telegraph будут открыты интеллектуальные, культурные и образовательные площадки. Фестиваль представит выступления ведущих экспертов в сфере культуры, психологии, профессионального развития, социального проектирования. Впервые в рамках одного большого события фестиваль соберет тысячи активных и прогрессивных людей среднего и старшего возраста, их семьи и тех, кто всерьез размышляет о собственном будущем.

Среди спикеров площадки фестиваля – культуролог Виталий Куренной, одна из самых ярких хэдхантеров России Алена Владимирская, врач и специалист по когнитивному здоровью Мария Гантман, преподаватель цигун Максим Тихомиров, телеведущий и психолог Антон Зорькин, писатель и исследователь современного танца Екатерина Васенина, создатель агентства возрастных моделей «Олдушка» Игорь Гавар, радиоведущая Мари Армас и другие. Два дня подряд в режиме нон-стоп будут проходить выступления лидеров мнений, вдохновляющие лекции и экспертные дискуссии, мастер-классы, тренинги, игры и брейнстормы.