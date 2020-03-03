Поклонники разругали Ани Лорак за пошлость и самоповторы

С Аланом Бадоевым украинская артистка сотрудничает уже далеко не в первый раз. Песня вошла в альбом «За мечтой». В видео певица просто лениво прогуливается в белых одеждах вдоль побережья на фоне скал необычной формы.

«С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе. Спасибо всей команде!»



Ани Лорак

Впрочем, именно новое сотрудничество с Бадоевым, который снял клип почти точь-в-точь, как и предыдущий «Мы нарушаем» (и даже почти в тех же локациях), вызвал гнев у поклонников Ани Лорак. Отзывы сплошь отрицательные.

А где такие клипы, как "Медленно", "Удержи мое сердце"??? Мы потеряли настоящую Лорак...

Клип похож на предыдущий! Что нельзя придумать что-то интересное!!!

Клип вторичен до зевоты. Нет развития. Смена кадров переколотой женщины на фоне красивого ландшафта. Что дальше?

К сожалению, после многих серьёзных, крутых песен, эта очень дешёвая песня.

Клипмейкера нужно менять, одно и тоже, все на один мотив, ну видно же...

Просто ужасно и без вкусно, ничего интересного, не цепляет, уровень Бузовой, пошло