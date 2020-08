The Weeknd запустил иммерсивный сайт с искусственным интеллектом

Реалистичный клон The Weeknd может двигаться при помощи движения курсора, причем певец приветствует своих поклонников при входе на иммерсивный микросайт "Alone With Me" лично. Данные о поклонниках берутся при подключении к Spotify аккаунту слушателя, сайт тут же получает данные об их истории прослушивания. Затем формируется сюрреалистическая связь, когда свободный разговор с The Weeknd, который обращается ко всем по имени, начинает раскрывать каждую деталь их предпочтений в музыке.

Канадско-эфиопская суперзвезда (настоящее имя Абель Тесфайе) вспоминает, как часто каждый человек слушал его четвертый студийный альбом After Hours (который собрал более 2,6 миллиардов потоков на Spotify), его самую любимую песню всех времен, его первую песню, которую они когда-либо слушали, и в каком году они начали его слушать, вплоть до дня недели, в который они слушают The Weeknd больше всего.

Затем интимный разговор переходит в динамичное прослушивание альбома After Hours самим артистом и его фанатом, которое невозможно воспроизвести для кого-либо еще. Образ The Weeknd из альбома After Hours в красном костюме с культовым перевязанным кровавым носом оживает в режиме индивидуального исполнения для нескольких его последних хит-синглов, которыми может управлять фанат.



The Weeknd

After Hours дебютировал под номером 1 в Billboard 200 в марте и оставался на вершине в течение четырех недель, что сделало альбом The Weeknd одним из самых успешных по длительности пребывания на первой строчке из альбомов в 2020 году.

Адрес микросайта: theweeknd.withspotify.com.