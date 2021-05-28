Ани Лорак на Мальдивах одетая и «Раздетая»

Режиссер клипа Катерина Царик сняла, как «красиво» Ани Лорак лежит или ходит по пляжу на Мальдивах, какая «красивая» любовь у нее случается там же с неким незнакомцем, и как «красиво» она в итоге пропадает в морских волнах. Сюжета к клипу не прилагается, но за него все должна сказать песня.

«Невероятные образы героини клипа Ани Лорак сполна раскрывают ее как музу, которая вдохновляет своего избранника не только красотой, но и необъятной женской энергией. Главный лейтмотив видео, по словам Ани Лорак, заключается в том, что нужно крепко держать свою мечту, ведь когда мы встречаем любовь, важно не растерять это чувство, несмотря на внешние силы и преграды», - отмечается в описании клипа.



Ани Лорак

В главной мужской роли снялся артист Олег Загородний. Авторами музыки стали Егор Глеб и Егор Головин, слова песни написала Ольга Светличная. Релиз сингла «Раздетая» состоялся на лейбле Warner Music Russia.

«Новая песня Ани Лорак «Раздетая» — это искренняя музыкальная история о любви на расстоянии, рассказанная от первого лица. Она вдохновляет слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте».