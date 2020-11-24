Ани Лорак спела про «Страдаем и любим» со странными персонажами

События в клипе режиссера Александра Кураксина разворачиваются на закрытой вечеринке, в неком загадочном доме со странными персонажами. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни – контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.

«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл», – размышляет певица.



Ани Лорак

Недовольные поклонники певицы назвали клип «вечеринкой в наркопритоне» из-за нарочитой странности многих персонажей клипа.