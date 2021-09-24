Ани Лорак выпустила песню на украинском «Бачила»

«Слова из глубины моего сердца» — так описала свою новую песню «Бачила» сама Ани Лорак.
Это воспоминание-исповедь, которая должна напомнить каждому из нас, что даже если мы прощаемся с любовью, она все равно остается жить в сердце, несмотря ни на что. Красивый текст на родном украинском языке дополняет сильный визуальный ряд: отсылки к красивым историям любви переплетаются с национальной символикой. В клипе много танца.
Режиссеры клипа Станислав Морозов и Антон Фурса.
«Как же красиво звучит, когда Ани Лорак поет на украинском... Даже если в остальном все приемы шаблонны и давно избиты. Еще одна стандартная песня Ани Лорак», считает музыкальный критик Гуру Кен.
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