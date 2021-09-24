Ани Лорак выпустила песню на украинском «Бачила»

Сергей Лазарев и Ани Лорак призвали «Не отпускай» Певец Сергей Лазарев и украинская певица Ани Лорак выпустили дуэт «Не отпускай» (слушать песню). Авторы песни Алена Попова и Андрей Сторож. Дуэт впервые был представлен на закрытии фестиваля «Новая Волна» в Сочи.







«Штука в том, что в последние годы стилистика песен Лазарева и Лорак стала неотличима. Это возвышенные поп-баллады с преобладанием пафосных пустых текстов и огромным пространством для демонстрации своего чудесного вокала. Это как клеймо — петь могут, а поют невесть что. Так что дуэт был делом случая. «Не отпускай» - крепко сбитая поп-баллада, в которой не веришь ни единому...

Ани Лорак на Мальдивах одетая и «Раздетая» Ани Лорак представила новую песню и клип «Раздетая», снятый на Мальдивах (смотреть клип). Режиссер клипа Катерина Царик сняла, как «красиво» Ани Лорак лежит или ходит по пляжу на Мальдивах, какая «красивая» любовь у нее случается там же с неким незнакомцем, и как «красиво» она в итоге пропадает в морских волнах. Сюжета к клипу не прилагается, но за него все должна сказать песня.







«Невероятные образы героини клипа Ани Лорак сполна раскрывают ее как музу, которая вдохновляет своего избранника не только красотой, но и необъятной женской энергией. Главный лейтмотив видео, по...

Ани Лорак спела про «Страдаем и любим» со странными персонажами Певица Ани Лорак выпустила клип на песню «Страдаем и любим», где предстала в окружении театральных персонажей (смотреть клип). События в клипе режиссера Александра Кураксина разворачиваются на закрытой вечеринке, в неком загадочном доме со странными персонажами. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни – контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.







«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе...

Ани Лорак сняла 9-летнюю дочь в новом видео «Твоей любимой» Ани Лорак представила клип на новую песню «Твоей любимой», посвященной «обнимашкам» и признаниям в любви (смотреть клип). «Твоей любимой» — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Беллуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслирует эти качества в новом образе своей героини. Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет 9-летняя дочь София.







«София мечтает стать актрисой и с...