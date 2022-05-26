Баста выпустил клип на песню «Наугад»

Режиссер Алексей Сатолин разместил Басту и Скриптонита в неком лифте небоскреба, в котором они вспоминают свою бурную молодость с шалостями и коктейлем Молотова (тут же наглядно показанных), взрывы не только в лифте, но и в лифтовой шахте, - и все это с ностальгическими интонациями.







Баста рассказывал, что «40» — это его рассказ о себе за все 40 лет жизни.



Баста



«Это черта, половина жизни при хорошем раскладе. Нужно было оглянуться, посмотреть на себя и поговорить о чем‑то