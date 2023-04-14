Мари Краймбрери рассказала о стадионных шоу и новых свиданиях



Мари Краймбрери

Стадионные концерты артистка планировала провести еще два года назад. С тех пор они несколько раз переносились, соответственно, изменилась и первоначальная идея: не только плей-лист, но и полностью вся сцена.

«Чем круче я могу сделать, тем мне интереснее. Мы постарались выжать по максимуму из того, что имеем на сегодняшний момент. Как бы это не смотрелось со стороны, а я надеюсь, будет смотреться круто, я точно знаю, что мы делаем максимум. Я не хочу, чтобы зрителям было за что меня прощать. Я хочу, чтобы они кайфовали, отдыхали, а не понимали мои сложности, наоборот, мне хочется понимать их сложности».



Мари Краймбрери

Несколько лет назад певица призналась, что выходит на сцену, чтобы рассказать свои истории. Любит наблюдать детали и ловить каждый момент, который случается с ней и близкими людьми, рассказала она ведущим «Авторадио». Мари поделилась, что когда-то не верила в дружбу и любовь, а сейчас у нее потрясающее окружение. Однако она по-прежнему не всегда рассказывает даже самым близким людям о сокровенном.

«У меня осталась как будто бы привычка, что есть какая-то часть меры, которую я открою только в музыке, больше нигде. Или, наоборот, когда я понимаю, что рассказываю о чем-то часто и много, а тема все равно не заканчивается, чтобы ее закрыть, я пишу песню. Это как моя собственная терапия, могу так и попрощаться с человеком».



Мари Краймбрери

Откровенность артистки простирается далеко за пределы творчества. В этом сезоне Мари показала, что отрыта и к разного рода экспериментам. В частности, она решилась на встречу через VK Знакомства. «Что это такое было, и зачем ты на это пошла?» - недоумевали Мурзилки. - Интересно же, нет разве? - ответила дива и поделилась подробностями.

«На самом деле, это был специальный проект от VK и я с удовольствием на него согласилась. Глупо думать о том, что там я мечтала встретить свою любовь. Я поддержала классный проект, интересно исполнила желание человека, который хотел со мной встретиться. День был потрясающий день, интересный пацан попался, я его бывшей открытку подписывала. По-моему, это классно».

Во время живого концерта артистка исполнила сразу несколько своих популярных треков - “Давай сохраним”, “Океан”, кавер “Понарошку”, “Не буди меня”, “Иначе все это зря” и рассказала, что перед своими грандиозными концертами пройдет испытание Большим симфоническим оркестром в музыкальном шоу «Авторадио 30 лет. Классика», которое пройдет 22 апреля в Crocus City Hall. Она поделилась своими ожиданиями и новым видением своих песен в таком исполнении.



Мари Краймбрери

«Да, такого не было ни разу. Я всегда супер волнуюсь, я же перфекционист, мне хочется сделать красиво, поэтому просто буду очень надеяться, что мы споемся, сработаемся, и прозвучит это по-новому, необычно и суперкруто. И это даст мне большую надежду на то, что нужен будет еще один акустический концерт».