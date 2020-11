Первую строчку заняла композиция "Dance Monkey" австралийской певицы Tones and I. Пользователи сервиса пытались распознать мелодию более 33 миллионов раз.

На втором месте расположилась песня "Prayer in C" немца Робина Шульца и французской группы Lilly Wood&The Prick, на третьем — "Let her go" британского исполнителя Passenger.

Замыкают пятерку трек "Wake me up" шведского диджея Avicii и композиция "Lean on" от музыкального коллектива Major Lazer.