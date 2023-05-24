Shaman женился на сотне своих фанаток

Видео начинается с того, что телеведущий Андрей Малахов в своей программе сообщает о свадьбе исполнителя. Далее на экране появляется расстроенная этой новостью фанатка, которая неожиданно узнает, что именно она стала избранницей артиста, получив коробку с цветами, платьем, кольцом и пригласительным. На торжественной церемонии бракосочетания выясняется, что Shaman решил жениться на сотне своих фанаток, все они получили одинаковые свадебные коробки, пришли в загс и надели по кольцу на пальцы своего кумира. В финале праздника многочисленные новобрачные бросают в зал букеты, которые ловят другие девушки.

«Родные, неделю назад в моей любимой Северной столице я, наконец-то, сыграл свадьбу, о которой мечтает каждый русский мужчина! – написал Shaman в комментарии к клипу. - Местом торжественной церемонии, подчеркивающим важность события, стал Мраморный дворец — филиал Русского музея. Я рад, что смог исполнить мечту каждой женщины, которая меня любит».



Shaman

InterMedia напоминает, что идея клипа не нова, сюжетно он практически полностью повторяет видео Дрейка «Falling Back», вышедшее в прошлом году. Правда, канадский рэпер на своей свадьбе осчастливил всего два десятка девушек.