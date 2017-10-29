«30 лет в Коме» продолжаются

В 4 городах, включая столицу, праздничную программу уже отыграли, и зрители восприняли по-крематорски пламенно. Не то, что яблоку, вишенке негде было упасть. Впереди у музыкантов – встреча с уральскими поклонниками (кстати, впервые «Крематорий» выступит в городе с музыкальным названием Чайковский, где, как клятвенно обещают музыканты, каждый житель с именем Пётр Ильич при предъявлении удостоверения личности сможет посетить концерт бесплатно).

После десанта в заполярный круг, в «солнечный» Норильск, мужественные крематорцы отправятся в Сибирь и Забайкалье. Порадует московский рок-бэнд и жителей средней полосы России: Ярославль, Вологду, Череповец, Тамбов, Самару, а также нанесёт визит в Прибалтику: Таллин, Ригу, Вильнюс.

Триумфальное шествие «Крематория», посвящённое юбилею знакового альбома «Кома», завершится 24 декабря снова в Москве, в клубе «ЗИЛ» со Снегурочкой, дедом Морозом и внеплановым сожжением шляпы Армена Григоряна в честь Нового 2018 года, - юбилейного для самого весёлого на этой планете ансамбля.

Полный график концертного тура - на сайте группы. Отчёты и фоторепортажи – на сайте и в официальных пабликах группы.