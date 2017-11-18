Путин одобрил перевод творческих вузов в Минкульт

Владимир Путин в Мариинке-2, проводил совещание по «выявлению поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства», пишет «Коммерсантъ». И пианист Денис Мацуев уже рассказывал, что никогда москвичи и питерцы не побеждали в конкурсе Чайковского, ах да, был один, в 1966 году, а так-то и он сам, и остальные издалека приехали (то есть были выявлены уже тогда, значит, система существовала все-таки)… И Денис Мацуев признавался:

— Никогда не забуду жест моей бабушки, которая продала свою квартиру в Иркутске за $15 тыс., и я на эти деньги приехал из Иркутска и существовал в Москве, и родители мои тоже все бросили и приехали ради меня…

Смысл, наверное, должен был состоять в том, что бабушки для хорошего образования внуков не должны продавать квартиры: в конце концов, не у каждой бабушки такая квартира есть. А вернее, была.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, настойчиво предлагал вывести театральные вузы из-под Министерства образования и науки и переподчинить их Министерству культуры. Под Министерством образования и науки они оказались в 2012 году, и тогда все радовались еще сильнее, чем теперь расстраивались.

Казалось, тема возникла — и благополучно умрет, погребенная под грудой других проблем: Николай Цискаридзе, рассказывая о том, как он работает ректором Академии русского балета, горевал из-за того, что он как педагог заполняет бумаг гораздо больше, чем врач, которому, как правило, единственное, что мешает,— пациенты.

— Когда придумали в 2012 году передать творческие вузы из Минкульта в Минобрнауки, никто же не думал,— воскликнул вдруг Николай Цискаридзе,— что балерину станут учить так же, как юриста или врача! Это невозможно! Скоро некого будет конкурсировать!

Так оказалось, что тема не только существует, но и набирает силу в устах участников совещания.

И снова ректоры творческих вузов просили его, чтобы он содействовал обмену Ольги Васильевой на Владимира Мединского. И музыкальные школы, которые сейчас финансируются из муниципальных бюджетов, его просили вернуть регионам.

— Ну да,— соглашался Владимир Путин,— вряд ли проблема музыкальных школ интересна муниципалитетам…

Почему они должны быть интересны региональным властям, оставалось не очень понятным.

Владимир Мединский между тем активно поддержал тему возвращения творческих вузов в лоно Минкульта.

— У нас одни расчеты, сколько нужно тратить на студента, на преподавателя, а у них (у Минобрнауки.— А. К.) — другие,— доложил Владимир Мединский.

Он признался, что только что говорил об этом с Ольгой Васильевой и та сказала ему: «Ваша возня с этим — только головная боль для нас…»

Ответ президента, кажется, полностью удовлетворил Владимира Мединского.

— Я вспоминаю императора Александра,— засмеялся господин Путин.— Он же говорил: «При мне все будет как при бабушке!»

У Владимира Путина не было бабушки во главе государства, но ясно, что он имел в виду: ему теперь предлагали сделать все, как было раньше, при нем же, и было отменено потом при Дмитрии Медведеве. То есть бабушкой для Владимира Путина является сам Владимир Путин (а скоро он станет и прабабушкой).

— Да мы ведь именно это и хотели вам сказать! — расцвел Николай Цискаридзе.— Как раз эта фраза и мелькала в наших обсуждениях!

Семен Михайловский, и. о. ректора Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры, рассказывал президенту, что он выявляет талантливых молодых людей не только в России, но даже и в Америке: молодые люди из США тоже учатся в институте.

— Но вы их правильному учите? — озабоченно поинтересовался Владимир Путин.

— Ну да…— смешался Семен Михайловский.— Естественным путем…Конечно! У нас в Петербурге с этим всегда нормально было!

— Вы их нормальному учите! — на всякий случай еще раз наказал Владимир Путин.— Чтобы они все поняли!..

Семен Михайловский взволнованно кивнул.

Президент попросил прокомментировать идею возвращения творческих вузов в Минкульт вице-премьера Ольгу Голодец.

— Мне кажется, у коллег ожидания и предложения немного разошлись,— издалека начала она.— Мы должны быть избавлены от бюрократии и перекошенных тарифов… Надо решать вопросы с нормативами: потому что все равно придут люди из Рособрнадзора и проверят нормативы! И все! Надо решить развилку по нормативам!

— А насчет возвращения-то как? — добивался господин Путин.

— Ну, наверное, в культуре им будет лучше и понятней,— наконец отозвалась Ольга Голодец.

И вряд ли это было то, что беспокоило ее в первую очередь.

— Вот! — воскликнул Владимир Путин.— Я специально попросил ее, чтобы вы поняли, как мне тяжело работать! То есть сначала это, а потом посмотрим!.. На самом деле все эти нормативы можно сломать после того, как система творческих вузов будет возвращена в Министерство культуры…

Участники совещания были довольны так, словно и в самом деле за полтора часа выстроили систему выявления и поощрения талантливой молодежи.

Закончил Путин так:

- И наконец, Денис Леонидович начал, а Юрий Абрамович этим закончил, по поводу поиска и подготовки молодых талантливых людей. Всё, естественно, в финансирование упирается. Мы уже с коллегами обсуждали, я предлагаю дополнить систему грантов Президента новым направлением – поддержкой молодых талантливых людей, с тем чтобы они могли сделать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги.

Вот Денис рассказал, что его бабушка квартиру была вынуждена продать. Вот чтобы у них была такая возможность, потому что, действительно, не у всех есть родители, которые могут это сделать, и бабушки не у всех есть, которые могут что-то продать. А талантливые люди есть молодые. Это и музыканты, и артисты, и литераторы. Им нужно оказать помощь.

Это первая часть. А вторая часть этого гранта должна быть направлена на поиск молодых талантливых людей. Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодным в объёме одного миллиарда рублей.