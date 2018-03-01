Авторские общества заберут половину сборов

Сейчас Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) вместе собирают около 7 млрд руб. в год. Оставлять себе и направлять в «специальные фонды» они смогут 50% от этих денег. Эта доля и так не превышается, настаивают в обществах.

Поправки Минкульта к положению о госаккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами (ОКУП), опубликованы на портале федеральных нормативных актов. Они предлагают установить предельный размер сумм, которые ОКУПы могут удерживать на свои нужды и направлять в специальные фонды, в 50% от собранного вознаграждения. Постановление должно вступить в силу 14 мая 2018 года, сказано в проекте. Другим проектом Минкульт предлагает обязать ОКУПы раскрывать информацию о своих фондах.

В России несколько организаций по аккредитации Минкульта занимаются сбором денег от имени авторов и исполнителей, после чего перечисляют им вознаграждения, оставляя часть себе. РАО собирает отчисления с телеканалов, радиостанций, кинотеатров и ресторанов в пользу композиторов и поэтов-песенников; в 2017 году оно собрало 5,053 млрд руб. ВОИС собирает отчисления в пользу исполнителей, ее сборы составили 1,158 млрд руб. РСП, чей совет возглавляет режиссер Никита Михалков, собирает с производителей и импортеров бытовой электроники «налог на болванки» в 1%. В 2016 году РСП собрал 2,68 млрд руб., о результатах 2017 года не сообщалось.

Сейчас закон не ограничивает размер сумм, которые ОКУПы тратят на покрытие собственных расходов. Кроме того, Гражданский кодекс разрешает им направлять средства в специальные фонды, созданные в интересах правообладателей. Предел этих сумм может устанавливать правительство, напоминает пресс-служба Минкульта. Там уточняют, что в проекте этот порог приведен в соответствие с документами, подписанными правительствами государств—членов ЕАЭС. Соответствующее соглашение подписано в ноябре, подтверждают в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, отмечая, что члены союза имеют право устанавливать и меньший, чем 50%, предел удержаний.

Сейчас ОКУПы удерживают разные доли собранных средств, «но существенно ниже указанной цифры», подчеркивает пресс-служба Минкульта. При этом «наблюдается ежегодная динамика снижения таких средств», указывают там. Комиссии ОКУПов вряд ли выходили за рамки евразийских договоренностей, подтверждает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Самые большие удержания раньше мог производить РСП, устав которого в 2011 году позволял направлять в собственные фонды до 60% сборов, напоминает он, но потом РСП добровольно снизил этот размер.

В уставе РАО сказано, что общество может оставлять на покрытие расходов 35% вознаграждения и 3% направлять в «специальные фонды», преследующие «социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели». ВОИС может оставлять себе 40% сборов, а в фонды перечислять 5% от вознаграждения, собранного в пользу правообладателей на договорной основе, и 20% — на бездоговорной, следует из ее устава. РСП может оставлять на свои нужды 25% сборов и до 20% направить в фонды. В 2016 году РСП направил в фонды 536 млн руб. В отчете РАО за 2016 год сказано, что оно удержало 950 млн руб. на покрытие расходов и в «специальный фонд» перечислило 8 млн руб. ВОИС в 2016-м направила в фонды 56 млн руб.

О деятельности «специальных фондов» общества не отчитываются. К расходованию этих средств нередко возникали вопросы. Так, в 2016 году Гильдия кинодраматургов России в открытом письме в РСП просила объяснить, что это за фонды, что они сделали в интересах сценаристов и какие суммы потратили на «значимые культурные и социальные проекты» в 2010–2015 годах. В 2016 году у РАО сменилось руководство после ареста занимавшего пост гендиректора общества Сергея Федотова. Против него выдвинули обвинения в незаконном выводе средств, собранных для авторов, на счета собственных фирм. С тех пор первым вице-премьером Игорем Шуваловым обсуждалась реформа РАО и других ОКУПов, которая до сих пор не состоялась.

Коммерсантъ