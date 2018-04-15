English National Opera: «Женитьба Фигаро»

Как считает известная французская актриса Катрин Денев, мужчина может-таки флиртовать и домогаться женщины, а та должна флиртовать и сопротивляться, но «без "развратников" и "мерзавок". А как же иначе. Иначе – вымрем! Но!

А что, если это мужчина во власти? «Женитьба Фигаро» как раз и об этом. О похотливых злоупотреблениях со стороны тех, кто находится у власти над теми, кто их обслуживает.

Живая, динамичная, насыщенная остроумными деталями, с нагороженными пластиковыми блоками в порядке, ведомом только дизайнеру сцены Питеру Мак-Кинтошу (Peter McKintosh), утренняя кутерьма и суета в «замке» усилена вращающейся сценой. Где только что были покои графини, уже огромная кухня, домашний театр – чуть позже – спальня графини, сад или комната молодоженов. И снова – по кругу с небольшими всякий раз изменениями. Венчает дизайн сцены - коллекция черепов буйволов с отточенными, отшлифованными до блеска рогами, силуэты которых в начале спектакля проектируется на сцену. Нечеткий намек на графа Альмавива?

Не впервые Английская Национальная опера привлекает к участию в “Фигаро” дебютантов, и эта постановка – не исключение.

Весьма находчивой была искушенная Сюзанна (дебютантка, валлийское сопрано Риан Лоис), но ее сладкий голос небольшой, совершенно терялся в трио.



Фигаро (Томас Олимэнс) и Сюзанна (Риан Лоис)

Датский баритон Томас Олимэнс (Thomas Oliemans) дебютировал в роли Фигаро. Его герой - шумный, симпатичный, умело демонстрирующий комическую линию своего персонажа. Его тон был немного сухим, но он обладатель достаточно резкого баритона.

Британский бас-баритон Эшли Ричес (Ashley Riches) – дебютант в роли графа Альмавива - показал горечь своих подозрений очень хорошо. У него красивый голос, с многочисленными оттенками.

Британское сопрано Люси Кроу (Lucy Crowe) много раз выступала на сцене Колизея, но впервые дебютировала как графиня, и с большим успехом. Слышать и созерцать мастерство миссис Кроу - удовольствие.

Керубино - дебют меццо-сопрано Кэти Ковентри (Katie Coventry), она пела радостно, с юной страстью и озорством. Барбарина - очаровательная сопрано Элисон Роуз (Alison Rose) – играла с большой энергией.

Хороши были учитель музыки Дон Базилио, в данной постановке он стал слепым как кот Базилио, и этот момент придал образу великолепный комический эффект. Его играл британский тенор Колин Джадсон (Colin Judson), старый доктор Бартоло - британский бас-баритон Кил Ватсон (Keel Watson), его домоправительница Марцелина - Джанис Келли (Janis Kelly).

А заправлял этой удивительной, нетрадиционной женитьбой дирижер Мартин Браббинс (Martyn Brabbins), которому удалось добиться тщательного баланса между солистами и оркестром.

В зале еще продолжал гореть свет, зрители еще оживленно переговаривались, а Фигаро уже приблизился к клавесину, в котором явно что-то…жужжало. Поймать воображаемого шмеля Фигаро так и не удалось, и он прикрыл его крышкой клавесина. В начале второго действия шмель был выпущен из ловушки, и зритель (где бы он не находился) смог стать чуть ли не полноправным участником комедии и насладиться шмелиным полетом, так искусно проведенном через все возможные звукоусилители театра.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram Kenton и Thomas Oliemans