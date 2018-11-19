Клип группы «Ленинград» может стать основой веб-сериала

Такая идея обсуждалась в воскресенье во время первого в России веб-маркета, организованного проектом The Digital Reporter, сообщили ТАСС в пресс-службе устроителей форума.

Клип "Кольщик" режиссера Ильи Наишулллера был опубликовал на официальном канале группы "Ленинград" на YouTube 14 февраля 2017 года, его уже посмотрели более 18 млн раз. Клип, действие которого разворачивается в цирке, собран с использованием обратного монтажа - все события показаны в обратном порядке.



«Кольщик»

"Выступая на круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" медиаменеджер, телевизионный редактор TF1, основатель собственного продакшн-лейбла Анна Санта Мария (Франция) отметила, что российский контент очень интересен за рубежом, они постоянно мониторят и YouTube, и другие платформы", - сообщили в пресс-службе. В частности, добавили устроители веб-маркета, Анна Санта Мария "отметила, что вместе с коллегами они были восхищены клипом группы "Ленинград" "Кольщик" и думают над тем, чтобы снять веб-сериал, вдохновленный этой идеей".

"Мы обсуждали этот клип группы "Ленинград". Это фантастически сделано, и мы даже хотим снять сериал в таком же формате, - привели в пресс-службе слова медиаменеджера. - Никто в Европе или во Франции не мог до этого додуматься". На уточняющий вопрос, есть ли уже готовый сценарий или четкие наработки, она ответила, что пока это существует на уровне идеи.

"Нам очень понравилось, что это снято в цирке, они использовали такой подход, которым смогли всех удивить", - подчеркнула Анна Санта Мария. Она также отметила качество российского контента. "Мы хотим знать больше о тех талантливых людях из России - режиссерах, осветителях, технических специалистах, которые так качественно снимают. Они у вас прекрасные, их с удовольствием принимают в других странах", - добавила она.