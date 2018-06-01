Полина Гагарина показала «Камень на сердце»

«Камень на сердце» - первая композиция, написанная для Полины одним из самых востребованных авторов сегодняшнего дня, Михаилом Гуцериевым. Певица довольна сотрудничеством с поэтом: «Работать с Михаилом Сафарбековичем одно удовольствие. Это была сложная работа. Изначально композиция была написана на английском языке американскими авторами Alan De Fonseca и Yordan Yeger, а Михаил Сафарбекович написал её русский вариант. Да как! С таким глубоким смыслом, так драматично и образно. Это может только очень большой и талантливый человек. Каждая певица мечтает иметь в своём репертуаре мощную фундаментальную песню: лирическую, голосовую, смысловую. Песня «Камень на сердце» как раз именно такая», - поделилась Полина Гагарина.

Съёмки проходили в Португалии в невероятно красивом лесу, который местные жители называют «У двух братьев», недалеко от городка Синтра, а также на атлантическом побережье. Самая маленькая актриса клипа - Ангелина, дочка мигрантов из России, сыграла сказочную фею. В видео попал и португальский профессиональный сёрфер по имени Рикардо.

Леонид Колосовский, выступивший режиссёром видео, рассказал, что идей экранизировать песню было множество: «Хотелось показать некую драму, осевшую камнем на сердце или камнем на душе, есть очень много подобных выражений у нашего народа: «камень преткновения», «собирать камни», «разбрасывать камни». В итоге мы пришли к такой аллегоричной истории, где можно было бы проявить все тяготы и сомнения, показать душевные неурядицы, которые возникли у героини, и как она с ними справляется».

«Героиня клипа – не я. Героиня – сказочная. Смысл клипа – любовь, всепрощение и все отпущение. Поэтому этот камень с души падает и случается happy end», – добавляет Полина Гагарина.